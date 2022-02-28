Челябинский легкоатлет Тимур Моргунов завоевал золото чемпионата России

Южноуралец показал лучший результат в прыжках с шестом — 5,75 м

В Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике. Сборная Челябинской области заняла 7-е место в командном зачете. Два южноуральских спортсмена стали призерами соревнований — в очередной раз титул сильнейшего в стране в прыжках с шестом завоевал Тимур Моргунов, бронза в беге на 200 метров досталась Наталье Комбаровой, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Уроженец Копейска Тимур Моргунов вновь стал чемпионом России по прыжкам с шестом. Спортсмен показал результат 5 м 75 см. Таким образом он улучшил предыдущий чемпионский результат, завоеванный им же на прошлогоднем чемпионате страны, на 20 см. Талантливый спортсмен является мастером спорта международного класса, имеет титул серебряного призера чемпионата Европы. Кроме того, в беге на 200 метров третий результат показала Наталья Комбарова (23,80).

Команда Челябинской области по итогам прошедшего чемпионата России удержалась в Суперлиге на 7-м месте, набрав 164 очка.