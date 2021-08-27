Челябинский легкоатлет Тимур Моргунов завоевал бронзу на турнире «Бриллиантовая лига»

В прыжках с шестом южноуралец преодолел планку на высоте 5,72 м

В швейцарской Лозанне завершился крупнейший международный турнир по легкой атлетике «Бриллиантовая лига», на котором выступили четыре российских спортсмена с нейтральным статусом. Среди них и челябинец Тимур Моргунов. В состязаниях по прыжкам с шестом наш земляк стал бронзовым призером, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

На престижном турнире выступили все, практически все сильнейшие легкоатлеты мира, в том числе победители и призеры завершившихся Олимпийских игр — 2020 в Токио. Главным фаворитом турнира в Лозанне считался рекордсмен мира, действующий олимпийский чемпион Арман Дюплантис из Швеции. Конкуренцию ему могли составить серебряный призер Игр в Токио американец Крис Нильсен и его соотечественник Сэм Кендрикс.

Все трое вышеперечисленных и были в центре внимания в прыжковом секторе. Однако в борьбу за распределение медалей вмешался и российский легкоатлет. Тимур Моргунов уверенно начал свои прыжки, однако остановился на отметке в 5,72 м. Увы, взлететь выше ему не удалось. Однако этого хватило для того, чтобы завоевать бронзу, оставив позади себя Дюплантиса. Американцы же в очном споре разыграли победителя турнира. Оба показали одинаковый результат (5,82), однако золото досталось Кристоферу Нильсену.

Напомним, что Тимур Моргунов до последнего момента претендовал на участие в Олимпийских играх — 2020, выполнив все необходимые для этого условия отбора. Но не попал в список 10 российских легкоатлетов, допущенных до соревнований из-за отсутствия нейтрального статуса, который выдается Международной федерацией легкой атлетики (World Athtetics). Накануне старта Игр-2020 челябинец все-таки получил этот статус, но слишком поздно: Олимпийский комитет России уже сформировал заявку команды на участие в олимпийских состязаниях.