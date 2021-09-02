Челябинский легкоатлет финишировал пятым на Паралимпийских играх — 2020

В Токио Александр Ширин не смог завоевать медаль в беге на 400 м

Сегодня, 2 сентября, на Паралимпиаде в Токио завершился финальный забег в состязаниях по легкой атлетике на дистанции 400 метров, в котором выступил южноуральский спортсмен Александр Ширин. Наш земляк сумел показать свой лучший результат в сезоне (49,75), однако этого не хватило для того, чтобы завоевать медаль.

Накануне челябинец успешно выступил в полуфинальном забеге, показав лучший для себя результат в сезоне (49,83). Удалось ему улучшить время и в финале соревнований — 49,75. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы подняться на пьедестал почета. Победителем в беге на 400 м с мировым рекордом (46,70) стал Джамил Атмани из Аджира. Серебро у марокканца Мохамеда Амгуна (47,70), бронза у Йоханнеса Намбалы из Намибии (48,76). Стоит отметить, что все призеры показали свои лучшие результаты в сезоне.

«Я очень хотел завоевать медаль, поэтому сильно расстроился, не могу отойти от стартов до сих пор. Да, понимаю, что показал хороший для себя результат. И в целом мои результаты за последний год резко выросли вверх — раньше не выбегал из 51 секунды, а сейчас получилось показать 49,75. Работать есть над чем, я считаю себя еще молодым спортсменом, резерв есть. Сейчас же просто хочу поблагодарить всех тех, кто за меня болел. Приятно, что таких людей было много», — прокомментировал свое выступление Александр Ширин корреспонденту ИА «Первое областное».

Александр Ширин завершил свое выступление на Паралимпийских играх. Бронзовый призер чемпионата мира — 2019, неоднократный победитель и призер чемпионатов страны выступил в Токио в одном виде программы.