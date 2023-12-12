Челябинский конькобежец выиграл турнир на призы Лидии Скобликовой в Челябинске

В многоборье победу одержал Сергей Бородулин

В ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске завершились Всероссийские соревнования на призы шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой. В состязаниях среди мужчин в многоборье победу одержал челябинец Сергей Бородулин. Бронзовым призером в соревнованиях среди женщин стала Мария Гудошникова, сообщает пресс-служба ЛД «Уральская молния».

На соревнованиях выступили сильнейшие конькобежцы страны в возрасте 18—19 лет. Для них старты в Челябинске стали основным этапом подготовки к первенству России. Они выступали по программе классического многоборья, которое включало в себя забеги на четырех дистанциях.

В состязаниях среди юниоров наиболее ровно и стабильно пробежал дистанции (500, 1000, 1500 и 5000 метров) Сергей Бородулин. Общая сумма его баллов — 152,218. Серебряным призером стал Даниил Бургасов из Красноярского края (154,973), бронза у Кирилла Чурикова из Санкт-Петербурга (154,973).

В аналогичных состязаниях среди женщин уверенную победу одержала Анастасия Семенова из Московской области — 167,826 балла по сумме четырех дистанций (500, 1000, 1500 и 3000 метров). Серебро у Елены Мягковой из Москвы (168,982). Бронзу завоевала челябинка Мария Гудошникова (169,804).

В спринтерском многоборье (по два забега на дистанциях 500 и 1000 метров) южноуральские спортсмены не смогли попасть в тройку призеров. Здесь победу одержали представители Москвы Камила Ханбалаева и Максимилиан Гаевский.

Напомним, что главным стартом сезона для лидеров сборной России станет II Всероссийская зимняя спартакиада сильнейших — 2024. Состязания по конькобежному спорту пройдут с 14 по 18 февраля в челябинском ледовом дворце «Уральская молния».