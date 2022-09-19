Сегодня, 19 сентября, хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели поражение в чемпионате КХЛ. На своей площадке челябинцы уступили омскому «Авангарду» со счетом 1:3. Единственную шайбу в составе «черно-белых» забросил форвард Владимир Ткачев, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
В домашнем матче в первой паре обороны за челябинцев дебютировал шведский защитник Адам Альмквист, который совсем недавно подписал контракт с «Трактором» до конца сезона‑2022/23. В прошлом сезоне защитник выступал за минское «Динамо».
В первом периоде гости высоко прессинговали и уже на первых минутах создали несколько опасных моментов у ворот «черно-белых». Удаления в составе «ястребов» передвинули игру в зону гостей. Челябинцы дважды разыгрывали большинство, но реализовать его не смогли.
Однако в начале второго периода «Авангард» сумел дважды реализовал большинство после череды удалений у хозяев. Сначала Сергей Толчинский открыл счет, затем Рид Буше удвоил преимущество «ястребов». На 35-ой секунде третьей двадцатиминутки Алексей Береглазов укрепил преимущество «Авангарда» — 0:3. На закате матча форвард «Трактора» Владимир Ткачев забил гол престижа.
Следующий матч «черно-белые» сыграют в Нижнем Новгороде 21 сентября против «Торпедо».
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