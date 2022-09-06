Челябинский «Трактор» одержал первую победу в чемпионате КХЛ сезона-2022/2023. В домашнем поединке «черно-белые» выиграли в овертайме у «Автомобилиста» из Екатеринбурга со счетом 4:3. Героем матча стал Антон Бурдасов, оформивший дубль, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Счет в матче на семнадцатой секунде открыл Антон Бурдасов — 1:0. В середине игрового отрезка команды обменялись попаданиями в каркас ворот. Сначала бросок Анатолия Голышева отразила штангам, а спустя несколько минут Никита Тертышный отправил шайбу в перекладину. На закате периода гости дважды заработали большинство. Со второй попытки подопечные Николая Заварухина реализовали лишнего — отличился Брукс Мэйсек.
Во втором игровом отрезке команды на двоих нанесли 13 бросков в створ. «Автомобилист» организовал контратаку, которую завершил Стефан Да Коста — 1:2. На старте третьей двадцатиминутки Антон Бурдасов оформил дубль, сделав счет равным — 2:2. За семь минут до сирены в большинстве отличился Тему Пулккинен — 3:2. На закате периода Кертис Волк вновь сравнял счет — 3:3.
«Сегодня важно было победить, об этом говорили с ребятами. Неудачно провели первые два матча. По содержанию — неплохо, по счету — не очень хорошо. Сегодня настраивались на победу. Всю игру действовали по заданию, где-то соперник инициативу забирал. Грамотно сыграли. Слова благодарности команде за победу и нашим болельщикам за поддержку», — рассказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Встреча перешла в овертайме, где точку в матче поставил Пётр Хохряков. 4:3 — первая победа челябинцев в сезоне. Следующий поединок челябинцы проведут в гостях 9 сентября в Уфе против «Салавата Юлаева».
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