Сегодня, 11 сентября, челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал первую гостевую победу в чемпионате КХЛ сезона-2022/23. «Черно-белые» по буллитам вырвали победу у «Сибири» со счетом 3:2. Героем матча стал Тему Пулккинен забросивший победный буллит, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
После встречи в Уфе тренерский штаб «Трактора» дал отдохнуть Сергею Мыльникову. В Новосибирске место в воротах у «черно-белых» занял Илья Проскуряков. Последний раз в составе челябинцев в КХЛ голкипер выходил на лед 4 марта 2012 года в матче против «Югры».
Стартовый отрезок поединка прошел с преимуществом «Сибири». Отличную возможность открыть счет имел форвард «Сибири» Никита Коротков, но он попал в штангу. «Трактор», действуя на контратаках, реализовал один из немногих своих моментов. Алексей Бывальцев на скорости вошел в зону, первый выстрел пришелся в перекладину, но со второй попытки форвард пробил ворота хозяев — 1:0.
Во втором периоде челябинцы перехватили инициативу. Результатом активной игры в зоне «Сибири» стала шайба Тему Пулккинена. Однако до перерыва хозяева смогли сократить отставание до одной шайбы. В третьем периоде Алексей Бывальцев получил двойной малый штраф. Хозяева четыре минуты подряд атаковали ворота Ильи Проскурякова и на исходе большинства все-таки сравняли счет. Встреча перешла в овертайм, но и там победитель не был определен. Все решилось в серии буллитов, где челябинцам принес победу Тему Пулккинен — 3:2.
«Непростой матч. В Новосибирске всегда непросто играть — полный стадион, болельщики гонят команду вперед. Ожидали, что „Сибирь“ будет играть активно, местами так и получалось. Здорово, что выполнили тот план на игру, который был. Есть моменты по игровой дисциплине, которые нужно поправить. С ребятами обговорили это, постараемся ошибки сводить к минимуму. Рады победе. Каждая игра важна. Слова благодарности команде, нас здесь поддерживали наши болельщики, им огромное спасибо за поддержку», — рассказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Послезавтра, 13 сентября, «черно-белые» сыграют в Нур-Султане с «Барысом».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес