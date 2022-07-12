Челябинский клуб «Скауты» финишировал на последнем месте в чемпионате России по американскому футболу

В заключительном матче сезона южноуральцы уступили «Молниям» из Екатеринбурга — 13:32

Клуб по американскому футболу «Скауты» из Челябинска завершил свое выступление в чемпионате России. Южноуральская команда в заключительном матче уступила на своем поле «Молниям» из Екатеринбурга (13:32) и завершила турнир на последнем месте в Первой лиге, потерпев четыре поражения в четырех матчах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Первой лиге чемпионата России по американскому футболу стартовали 12 команд, разбитых на 4 группы по географическому принципу. Челябинский клуб «Скауты» попал в группу к «Стальным тиграм» из Перми и «Молниям» из Екатеринбурга. В двухкруговом турнире южноуральцам не удалось составить конкуренцию соперникам — «Скауты» проиграли в четырех матчах из четырех.

Накануне южноуральцы уступили на стадионе «Локомотив» команде «Молнии» из Екатеринбурга со счетом 13:32. Таким образом, команда завершила турнир на последнем месте и не вышла в плей-офф.

«У наших соперников по дивизиону более сыгранные составы, которые играют уже не один год. Современный состав „Скаутов“ играет и тренируется вместе два года. Но это лишь одна из причин. Нам есть над чем работать. Мы знаем, в чем мы отстаем. Думаю, в следующем сезоне мы покажем более высокий уровень игры», — подвел итоги сезона руководитель «Скаутов» Кирилл Важенин.

Напомним, что челябинские «Скауты» продолжают набор новых игроков в команду в возрасте от 16 лет. В конце июля клуб проведет открытое занятие для всех желающих. Оно пройдет на стадионе «Локомотив». О точной дате проведения мероприятия можно узнать в сообществе клуба в социальной сети.

Автор: Алексей Борякин