Челябинский клуб «Курчатов» вышел в дивизион «Мастерс» чемпионата России по баскетболу 3×3

Южноуральцы вырвали победу у московской команды на последних секундах

В Москве проходит пятый тандем чемпионата России по баскетболу 3×3. В первый день соревнований в мужском «претенденте» баскетбольный клуб «Курчатов» в тяжелом поединке завоевал путевку в высший дивизион «Мастерс». В ключевой игре против «МАИ-МБА» (Москва) челябинцы вырвали победу на последних секундах, сообщает пресс-служба РФБ.В составе «Курчатова» выступали Андрей Егоров, Дмитрий Курныков, Александр Темников и капитан Василий Гладышев. Челябинская команда в своей группе обыграла «Союз» (Химки) со счетом 21:12, но уступила другому коллективу «Khimki Power» — 12:21, выйдя из группы со второго места.В стыковом поединке южноуральцам противостояло открытие турнира «МАИ-МБА» из Москвы. В столичную команду входили молодые игроки 2001-2004 годов рождения, которые уверенно выступили в своей группе.Молодая команда начала игру ярко, поведя в счете, но вдруг «замолчала» почти на три с половиной минуты. Челябинцы прервали череду своих неудачных атак одним двухочковым, сравняв счет — 5:5. Спойлер: в этом матче дистанция между соперниками ни разу и не превысила «+2», равным счет становился аж 9 раз. Почти все время лидировали южноуральские баскетболисты.В течение двух заключительных минут «Курчатов» выходил вперед четыре раза, но всего на одно очко. Москвичи догоняли оппонента трижды, а в решающий момент сделать это не смогли. В концовке у челябинцев промахнулся капитан Василий Гладышев. Вот только первым на подборе оказался Андрей Егоров, который за 6 секунд до завершения игры забросил победный мяч из-под щита — 17:16.В этом сезоне «Курчатов» показывает хорошую игру. Челябинцы с третьей попытки пробились в «Мастер» через переходный матч. Хотя уже и участвовал в первом — благодаря тому, что получил wild card. А там не затерялся. Во второй день, обыграв опытный «ХелиТаб СКСО», дошел до транзитной игры. При этом прогресс челябинцев налицо: сегодня они попали в самую сложную группу этого «претендента», но это не помешало им решить главную задачу.