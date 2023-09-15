Сегодня, 15 сентября, в челябинском ТРК «Таганай» проходит второй день Кубка России по баскетболу 3×3 среди мужских и женских команд. Отличные результаты на турнире показывает челябинская команда «Курчатов». Южноуральцы одержали две победы и обеспечили выход в четвертьфинал соревнований, сообщает региональная Федерация баскетбола.
В первой игре челябинцы встретились с медийной командой «Hoops». Под руководством опытного Василия Гладышева обновленный состав «Курчатова» обыграл московский клуб со счетом 21:19. За челябинцев сыграли новички Матвей Ян (пришел из «ХелиТаб») и Станислав Сотников (экс-игрок «Зенита-2»). Вместе с ними на паркет вышли уже выступавшие ранее за «Курчатов» Александр Темников и Дмитрий Курныков.
Во втором матче в вязкой и упорной борьбе южноуральцы одолели «Самару». Команды шли мяч в мяч. Победитель определился в последнюю минуту матча благодаря пяти точным штрафным попаданиям Матвея Яна — 16:12. Следующий матч челябинская команда проведет в 21:05. Соперником «Курчатова» станет победитель встречи «Руна» — «Юпитер».
Ранее челябинский клуб «Курчатов» успешно выступил на турнире по баскетболу 3×3 «Кубок Пари-НН» в Нижнем Новгороде. Обновленный коллектив дошел до финала, где уступил участнику чемпионата России подмосковному клубу Khimki Power.
Напомним, что в главном событии баскетбольного шоу, Кубке России, выступят 32 мужских и 16 женских команд. Ранее мы рассказывали обо всех участниках турнира. Среди них и шесть южноуральских коллективов: мужские клубы «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «Уралец» (Златоуст) и «Сатурн» (Челябинск), а также две челябинские команды девушек — «Позитив» и «Кобра».
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