В Челябинске завершился уникальный турнир по баскетболу 3×3, игры которого прошли в необычной локации — на производственной площадке группы компании «Конар». Сегодня, 28 октября, состоялся Кубок Урала по баскетболу 3×3, где второе место заняла южноуральская команда «Курчатов», передает корреспондент ИА «Первый областной».
Впервые в истории развития челябинского баскетбола игровой корт разместили на действующем производстве. За два дня соревнований на площадке сойдутся порядка 40 команд. Накануне на этом корте состоялись турниры по фиджитал-баскетболу и «Трудовые резервы», в котором приняли участие 12 любительских команд промышленных предприятий.
Сегодня же на челябинском заводе прошло главное событие — Кубок Урала по баскетболу 3×3. В мужской сетке участие приняли 8 команд, а у девушек за победу боролись 4 коллектива. Среди них были четыре южноуральские команды: «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «Уралец» (Златоуст) и женский клуб «Позитив» (Челябинск).
Команда «Курчатов» дошла до финала Кубка Урала. Станислав Сотников, Матвей Ян, Александр Темников и Дмитрий Курныков уверенно вышли из группы с первого места, а в полуфинале обыграли команду Stella Pro из Екатеринбурга — 21:11. В финале наших парней ждал суперклуб — пермский «Бионорд» во главе с призером Олимпийских игр Александром Зуевым. Челябинцы навязали достойную борьбу опытным соперникам, но уступили со счетом 13:19, завоевав серебряные медали турнира.
«Я впервые играю в любимый баскетбол на заводе. Несмотря на то, что локация очень необычная и изначально не предназначена для спорта, организаторы все очень хорошо продумали, чем в очередной раз удивили как гостей, так и участников турнира. Честно, никогда не думал, что окажусь на чемпионате по баскетболу именно на заводе, я думаю, что этот турнир запомнится всем надолго. В моей жизни самой интересной локацией было побережье черного моря на Кипре. Была площадка, а через 10 метров уже море», — рассказал игрок «Курчатова» Станислав Сотников.
В женском турнире хорошую игру показали южноуральские баскетболистки «Позитива». Наши девушки дошли до полуфинальных матчей, где уступили бронзовым призерам «Парме Кор» — 9:18. Победителем турнира стал двух двукратный чемпион России — COP-Petersburg из Санкт-Петербурга.
Кроме того, Баскетбол — это игра, которая объединяет! На турнире «Трудовые резервы» в Челябинске, прошедшем вчера в НТЦ «Конар», впервые в истории баскетбола 3×3 финальный матч судила семейная пара рефери. Знакомьтесь, Олег и Дарья Феклушины из Верхней Пышмы.
Они уже три года вместе, оба являются судьями всероссийской категории, обслуживали топ-матчи молодежной лиги ВТБ, Высшей лиги среди мужских и женских команд, множество других турниров. Но еще никогда не работали на одном матче вместе. И вот наконец это случилось.
«Для нас это впервые: мы до этого судили по разным городам, разлетаясь на тысячи километров. Даже когда ехали в Челябинск, не задумывались о том, что это может быть какой-то такой мощный факт. Дома мы постоянно смотрим баскетбол вместе и обсуждаем то или иное решение судей. Здорово, что люди обращают внимание на такие детали», — отметил Олег Феклушин.
Организаторами соревнований выступит региональная федерация баскетбола, а также Фонд поддержки спорта Челябинской области при содействии Промышленной группы «Конар».
Добавим, что ранее в Челябинске завершился Кубок России по баскетболу 3×3, победителями которого стали московские команды «Руна» и МБА. В решающих матчах за трофей они победили Inanomo Gold и COP-Petersburg соответственно. В награждении чемпионов страны принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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