Челябинский клуб «Курчатов» стал серебряным призером Кубка Урала по баскетболу 3×3

Победы в турнире на заводе «Конар» одержали команды из Перми и Санкт-Петербурга

«Я впервые играю в любимый баскетбол на заводе. Несмотря на то, что локация очень необычная и изначально не предназначена для спорта, организаторы все очень хорошо продумали, чем в очередной раз удивили как гостей, так и участников турнира. Честно, никогда не думал, что окажусь на чемпионате по баскетболу именно на заводе, я думаю, что этот турнир запомнится всем надолго. В моей жизни самой интересной локацией было побережье черного моря на Кипре. Была площадка, а через 10 метров уже море»,

— рассказал игрок «Курчатова» Станислав Сотников.

«Для нас это впервые: мы до этого судили по разным городам, разлетаясь на тысячи километров. Даже когда ехали в Челябинск, не задумывались о том, что это может быть какой-то такой мощный факт. Дома мы постоянно смотрим баскетбол вместе и обсуждаем то или иное решение судей. Здорово, что люди обращают внимание на такие детали»,

— отметил Олег Феклушин.