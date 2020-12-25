Челябинский клуб дзюдо борется за победу как лучший детский проект

Результаты объявят на международном онлайн-фестивале

27 декабря состоится онлайн-фестиваль, который проводит Международная федерация дзюдо, где будут объявлены победители первой ежегодной премии по этому виду спорта в нескольких номинациях. Среди них определят обладателя награды за «Лучший проект по дзюдо для детей». Россию в этом списке представил челябинский дзюдо-клуб «Ичибан», которым руководит заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы, обладатель пяти медалей чемпионатов мира в личном зачете и трех — в командном формате, победитель первых Европейских игр, участник двух Олимпиад южноуралец Кирилл Денисов.

«Я очень рад, что Международная федерация дзюдо включила наш клуб в топ-5 лучших детских проектов по дзюдо в мире. Независимо от окончательных итогов голосования мы уже добились многого и и будем стремиться к новым вершинам», — поделился Кирилл Денисов.

Помимо российского «Ичибана» за победу будут бороться клубы из Бразилии, Франции, Нидерландов и Словении.