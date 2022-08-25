Челябинский фарм-клуб «Челмет» проведет последние матчи межсезонья в Тюмени. Сегодня, 25 августа, команда отправилась на турнир ко дню образования Тюменской области. Вместе с командой поехал новый специалист Сергей Королев, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
На турнире ко дню образования Тюменской области впервые за «Челмет» могут сыграть вратарь Всеволод Городилов, а также нападающие Ярослав Яппаров и Михаил Котляревский. В общей сложности тренерский штаб рассчитывает на 27 хоккеистов. Также на предсезонный турнир отправился новый специалист Сергей Королев. В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб «Югры» из Ханты-Мансийска.
В соревнованиях в Тюмени кроме челябинского клуба сыграют пермский «Молот», «Омские крылья» и местный «Рубин».
Полное расписание турнира:
26 августа, пятница
«Челмет» — «Молот». 13:00
«Рубин» — «Омские крылья». 19:00
27 августа, суббота
«Омские крылья» — «Челмет». 12:00
«Рубин» — «Молот». 17:00
28 августа, воскресенье
«Молот» — «Омские крылья». 12:00
«Рубин» — «Челмет». 17:00
Напомним, что руководство «Челмета» объявило о том, что вход на все домашние матчи команды в сезоне-2022/2023 будет бесплатным. Первая игра южноуральского клуба в Высшей хоккейной лиге состоится во дворце спорта «Юность» 15 сентября против ханты-мансийской «Югры».
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