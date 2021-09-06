Челябинский клуб «Челбаскет» в упорной борьбе одолел «Нефтехимик» в контрольном матче

Товарищеская игра закончилась со счетом 76:64

Баскетбольный клуб «Челбаскет» сегодня, 6 сентября, вышел на паркет против команды «Нефтехимик» из Тобольска в товарищеском матче. По ходу матча все болельщики, следившие за игрой, могли ощутить накал страстей и всю гамму эмоций, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В начале игра была равная. Команды атаковывали и фолили в равной степени, но пару блокшотов команды Челбаскет и их отличная игра в защите, помогли им сорвать атаки соперников и создать свои. Первая четверть закончились со счетом 22:13 в пользу команды из Челябинска.

Вторая четверть началась с уверенной игры южноуральского коллектива в защите. «Нефтехимик» пытался атаковать, но чаще всего их нападение заканчивались ничем. Наша команда уверенно играла под кольцом и собирала все подборы не только в защите, но и в нападении. Но несколько смазанных трехочковых командой «Челбаскет», дали шанс гостям сократить преимущество. Концовка второй четверти осталась за хозяевами, команды ушли на большой перерыв со счетом 38:32.

Третья четверть прошла в упорной борьбе на каждом сантиметре площадки. Коллективу из Тобольска получилось сократить преимущество. Но снова челябинские игроки отлично действовали в обороне, подбирая и перехватывая мяч. Под конец четверти игра набрала высокий темп, команды обменивались атаками. В одной из них игрок гостей рассек бровь — к счастью, ничего серьезного. После третей четверти счет стал 57:46 в пользу «Челбаскета».

Заключительная четвертая четверть началась под уверенным контролем челябинцев. Видно, что тренерский штаб поработал над действиями команды в защите. Кроме того, не прошли зря контрольные матчи «Челбаскета» против сильных соперников. Наша команда уверенно довела дело до победы — 76:64.

Завтра, 7 сентября, в челябинском Дворце пионеров и школьников им. Крупской состоится повторный поединок этих команд. Начало матча в 19:30.

Автор: Степан Тимощук