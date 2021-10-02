Челябинский клуб «Челбаскет» уступил в 1/16 финала Кубка России

Южноуральская команда проиграла «Чебоксарским ястребам» со счетом 85:94

Сегодня, 2 октября, челябинский баскетбольный клуб провел матч 1/16 финала Кубка России. В родных стенах «Челбаскет» уступил «Чебоксарским ястребам» (85:94) и выбыл из розыгрыша турнира. Несмотря на уверенное преимущество в первых трех периодах, наша команда не удержала победный счет, уступив соперникам в решающей четверти, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Челбаскету» сегодня пришлось играть в ослабленном составе. Из-за болезни в игре не смогли принять участие игроки Андрей Малышев, Александр Кузнецов, Кирилл Тарасенко и Иван Крикун. Никита Сандаков еще проходит реабилитацию после травмы, а Матвея Погонина не успели юридически оформить. Игра против сильного соперника и с таким составом была серьезным испытанием для челябинской команды.

«Для того, чтобы хотя бы обеспечить заявку на игру нам пришлось заявить Кузнецова хотя он физически еще не готов играть», — сказал президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Игра стартовала на высоких скоростях. Хозяева начали игру с парочки классных атак. Но главное, что помогло южноуральской команде выйти вперед — это игра в защите. За счет надежных действий в обороне челябинцы завершили первую четверть с преимуществом в счете — 22:12.

На вторую четверть «Ястребы» вышли более агрессивными. Им удалось выровнять игру и даже сократить преимущество в счете. Однако «Челбаскет» сумел в концовке вновь сделать комфортные «+10». Успешно реализованный трехочковый — и команды ушли на большой перерыв со счетом 52:39.

Начало третьей четверти прошло сумбурно. Команды много фолили, совершали потери мяча. В плотной борьбе девятый номер команды соперника получил травму и не смог доиграть матч. Несмотря на это, чебоксарская команда смогла сократить преимущество до минимального благодаря трём трехочковым подряд и отличной игре в нападении. На перерыв команды ушли со счетом 70:67 в пользу южноуральской команды. Чувствовалось, что на нашей команде сказывается усталость и короткая скамейка запасных.

«Нам не хватило топлива и людей на скамейке. Мы выдали максимально яркую игру перед своими болельщиками, но сил осталось очень мало», — комментирует главный тренер команды «Челбаскет» Евгений Сорокин.

Заключительная четвертая четверть была очень упорной. Но «Ястребы» благодаря хорошим атакам и перехватам смогли сначала сравнять счет, а затем и выйти вперёд. Челябинская команда не бросила сражаться, но сил у соперников осталось больше. Коллектив из Чебоксар смог дожать наших ребят и выиграть встречу со счетом 85:94.

«Это была славная охота. Тяжелая игра против серебряных призеров прошлого сезона, которые собрали новый состав только с одной целью — выиграть чемпионат Суперлиги-2. Мы же играли без четверых игроков основного состава. Я не могу быть доволен игрой, потому что мы поиграли. И вообще нельзя быть довольным поражением ни при какой ситуации. Будем работать над своими ошибками. Это был хороший матч, мы достойно сражались», — прокомментировал ход игры главный тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин.

«Ребята играли неплохо с учетом того, что у нас отсутствовали три лидера команды из-за болезней и травм. Я считаю, что сыграли неплохо. И точно лучше, чем в прошлых матчах. Немного не хватило сил в конце матча. Надеемся, что будем двигаться вперёд, развиваться и в ближайших играх покажем достойную игру и результат», — говорит президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Теперь «Челбаскет» может сосредоточить все силы на успешном выступлении в чемпионате страны. Уже 9 октября стартует новый сезон во втором дивизионе Суперлиги. Наша команда в первом матче сразится с магнитогорским «Металлургом».

Автор: Степан Тимощук