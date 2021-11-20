Челябинский клуб «Белые медведицы» уступил в повторном матче «Ванке Рэйз» в чемпионате ЖХЛ

Южноуральская команда проиграла со счетом 1:3

Сегодня, 20 ноября, состоялся повторный матч Женской хоккейной лиги между челябинскими «Белыми медведицами» и клубом из Китая «Ванке Рэйз». Как и днем ранее, южноуральский клуб на равных сражался с соперником, но все же уступил со счетом 1:3, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Обе команды не стали менять составы после первой игры. На лёд вышли те же хоккеистки. «Белые Медведицы» выдали, пожалуй, свой лучший дебют в чемпионате ЖХЛ. Команда Игоря Знарка смело полезла вперёд, не признавая статуса национальной олимпийской сборной Китая.

Первой могла забить Станислава Сидоренко. Нападающий обыграла защитника выкатилась в одиночку на оперативный простор и с неудобной бросила — выручила вратарь Чань Тиа. Следом без помех атаковала в ближний угол Злата Вавилова, а затем Виктория Фёдорова зарядила в штангу. Закон спорта сработал незамедлительно. Стоило «КРС Ванке Рэйз» получить численный перевес, счёт стал — 0:1.

Во втором периоде «Белые Медведицы», наконец-то, закономерно и справедливо забили. На реализации большинства Татьяна Шаталова бросила в ближний угол — 1:1. Отпраздновать заброшенную шайбу хозяйки толком не успели. Менее чем через минуту «чёрно-белые» пропустили контратаку соперниц. Касандра Бетинол — 1:2. В заключительном отрезке перелома в игре не произошло. Китаянки в середине периода оформили победу — 1:3.

Следующие два матча «Белые медведицы» проведут также на своей площадке. Челябинки 22 и 23 ноября сразятся с подмосковным «Торнадо».