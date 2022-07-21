Челябинский клуб «Белые медведицы» продлил контракты с двумя нападающими Станислава Сидоренко и Алина Нарудинова будут выступать за «черно-белых» еще два сезона



Алина занималась в хоккейной школе «Трактора» с шести лет. Спустя некоторое время перешла в женскую команду «Факел». В прошлом сезоне провела за «Белых медведиц» все 36 матчей и набрала 12 (5+7) очков. Алина Нарудинова является чемпионом ЖХЛ и чемпионом России 2018/2019 и победителем Спартакиады учащихся России 2014/2015.



Станислава Сидоренко также уроженка Челябинска. Вначале Станиславу отдали на фигурное катание. Ей этот вид спорта не понравился, она попросила записать ее на хоккей. До выступления в ЖХЛ, с 2009 по 2017, занималась в хоккейной школе им. Сергея Макарова. В ЖХЛ провела 135 матчей и набрала 31 (20+11) очков. В прошедшем сезоне до перехода в «Белые Медведицы» была лидером ярославских «Ледяных Крыльев», в 12 матчах набрала 10 (6+4) очков.



Напомним, что в текущем межсезонье челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» ведет активную работу на трансферном рынке. Команду пополнили несколько опытных и известных спортсменок, игравших заметную роль в прежних клубах. Одна из них — 32-летняя Екатерина Лебедева.



Также женский хоккейный клуб

Челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» подписал новые контракты с нападающими Станиславой Сидоренко и Алиной Нарудиновой. Воспитанницы хоккейной школы «Трактор» буду выступать за «черно-белых» еще два сезона, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».Алина занималась в хоккейной школе «Трактора» с шести лет. Спустя некоторое время перешла в женскую команду «Факел». В прошлом сезоне провела за «Белых медведиц» все 36 матчей и набрала 12 (5+7) очков. Алина Нарудинова является чемпионом ЖХЛ и чемпионом России 2018/2019 и победителем Спартакиады учащихся России 2014/2015.Станислава Сидоренко также уроженка Челябинска. Вначале Станиславу отдали на фигурное катание. Ей этот вид спорта не понравился, она попросила записать ее на хоккей. До выступления в ЖХЛ, с 2009 по 2017, занималась в хоккейной школе им. Сергея Макарова. В ЖХЛ провела 135 матчей и набрала 31 (20+11) очков. В прошедшем сезоне до перехода в «Белые Медведицы» была лидером ярославских «Ледяных Крыльев», в 12 матчах набрала 10 (6+4) очков.Напомним, что в текущем межсезонье челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» ведет активную работу на трансферном рынке. Команду пополнили несколько опытных и известных спортсменок, игравших заметную роль в прежних клубах. Одна из них — 32-летняя Екатерина Лебедева. Участница двух Олимпиад спустя 10 лет возвращается в Челябинск для того, чтобы помочь клубу побороться за высокие места в ЖХЛ.Также женский хоккейный клуб «Белые медведицы» сформировал новый тренерский штаб . Команду пополнили Любовь Вафина и Сергей Яковенко.

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