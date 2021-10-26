Челябинский клуб «Белые медведицы» одержал первую победу в Женской хоккейной лиге

Наша команда выиграла с разгромным счетом в Ярославле у «Ледяных крыльев» — 9:1

Женский хоккейный клуб «Белые медведицы» из Челябинска одержал первую победу в ЖХЛ. Подопечные Игоря Знарка разгромили в Ярославле местные «Ледяные крылья» со счетом 9:1. Автором хет-трика стала форвард южноуральского клуба Татьяна Шаталова, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

В первом поединке у нашей команды мало что получалось в атаке, как результат — «сухое» поражение со счетом 0:2. Зато в повторном поединке «черно-белым» удалось взять убедительный реванш.

Уже на шестой минуте, будучи в меньшинстве, челябинки открыли счет. Камилла Мухаметдинова перехватила шайбу на чужой синей линии, продвинулась вперед и из-под защитника бросила точно в дальнюю девятку. В середине периода гостьи заработали большинство. На реализации Татьяна Шаталова отдавала пас на пятак. Шайба попала в конек Яны Крашенининой и срикошетила в ворота — 2:0.

Через десять секунд «Ледяные крылья» разницу сократили. Команда хозяев выиграла вбрасывание в центральном круге и сразу организовала голевую атаку — 1:2. Ближе к перерыву «черно-белые» в меньшинстве заработали буллит. На убегавшей один на один Виктории Федоровой нарушили правила. Пострадавшая переиграть вратаря не смогла. Зато это удалось на последней минуте периода Татьяне Шаталовой. Нападающий сместилась в центр зоны и классно бросила кистями — 3:1 после стартового отрезка.

Во втором периоде «Белые медведицы» продолжили забивать. В середине матча Алина Нарудинова выскочила из штрафного бокса и убежала один на один с голкипером. Челябинка хладнокровно довела счет до 4:1. «Ледяные крылья» сразу поменяли вратаря. Играть вышла Полина Шакирова. Сменщица продержалась пять минут. Та же Нарудинова отличным пасом под чужую синюю линию вывела один на один Татьяну Шаталову. Форвард эффектно переиграла вратаря и закатила шайбу за линию — 5:1 перед заключительным отрезком матча.

В последнем периоде Татьяна Шаталова забросила свою третью шайбу в матче, укатив из нейтральной зоны на свидание с голкипером. Это первый хет-трик у возрожденных «Белых медведиц». Через полторы минуты Ильмира Таипова поборолась на пятаке и добила шайбу в сетку — 7:1. Восьмой гол «Ледяные крылья» привезли сами себе. Защитник и вратарь не разобрались за воротами, и Яна Крашенинина поразила пустую рамку. Соперник попытался оспорить взятие ворот, но к голу получил еще и две минуты штрафа. Большинство челябинки реализовали. Алиса Куделина с пятака продавила вратаря. Десятую шайбу времени забить не хватило, но девять — тоже неплохо. 9:1 — первая победа «Белых медведиц».

Следующие поединки челябинский клуб проведет 1 и 2 ноября — в Екатеринбурге «Белые медведицы» сыграют два матча против местного СКСО.