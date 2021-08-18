Челябинский клуб «Белые медведи» выступит на предсезонном турнире в Магнитогорске

Хоккеисты проведут генеральную репетицию перед стартом нового сезона

Сегодня, 18 августа, молодежная команда челябинского «Трактора» сыграет на своем втором предсезонном турнире. После неудачи на Кубке Салавата Юлаева в Уфе подопечным Константина Панова предстоит реабилитироваться на турнире в Магнитогорске. Он станет последней пробой сил команды перед стартующим в середине сентября чемпионатом Молодежной хоккейной лиги.

На предсезонном турнире в Уфе челябинская молодежка не смогла показать достойный результат. «Белые медведи» начали турнир со встречи с хозяевами льда. В этом поединке уфимская команда «Толпар» всухую разгромила «черно-белых» (0:3). На следующий день, кажется, случилось невозможное: спасения голкипера Вячеслава Бутейца и заброшенные шайбы Дмитрия Кандакова и Леонида Кулешова помогли «медведям» одержать волевую победу над обладателем Кубка Харламова — 2021 московским «Динамо» (2:1).

Увы, этот триумф был единичным для подопечных Константина Панова. После матча с москвичами «Белым медведям» больше не удалось обыграть соперников. Встречи с «Омскими ястребами» (4:6), с нижнекамским «Реактором» (2:5) и с «Авто» из Екатеринбурга (1:5) закончились не в пользу челябинцев.

«Давать оценку команде по итогам этого турнира рано. Больше половины команды — новенькие ребята, не пробовавшие на вкус молодежный хоккей. Они испытали себя, оценили свою игру — есть что проанализировать. Для нас это хорошая возможность, чтобы оценить игроков, поэтому все проходит в рабочем режиме», — подвел итог выступлению команды на турнире в Уфе главный тренер «Белых медведей» Константин Панов пресс-службе клуба.

Накануне поездки «Белые медведи» тренировались в Челябинске. Игроки занимались циклично: пять дней тренировок и один выходной. Обновленный тренерский штаб во главе с новым главным тренером Константином Пановым распределял нагрузку на утреннюю и вечернюю тренировки. Это было сделано для того, чтобы новобранцы смогли лучше адаптироваться в коллективе и постепенно влиться в ритм профессионального хоккея.

На сегодняшний день 15 воспитанников школы «Трактор» имеют просмотровые контракты и продолжают показывать свои навыки, чтобы попасть и закрепиться в основном составе молодежки. Напомним, что «Белые медведи» стартуют в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) домашними поединками 19—20 сентября против «Омских ястребов». 23—24 сентября челябинцы на своем льду сыграют также с «Авто» из Екатеринбурга, а 27—28 сентября проведут гостевые поединки с дебютантом турнира — МХК «Молот» (Пермь).

Автор: София Поромова.