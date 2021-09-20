Челябинский клуб «Белые медведи» уступил в повторном поединке «Омским ястребам»

В матче Молодежной хоккейной лиги наша команда потерпела «сухое» поражение 0:4

Сегодня, 20 сентября, челябинский клуб «Белые медведи» провел вторую встречу против «Омских ястребов» в матче Молодежной хоккейной лиги. После победы в первом матче наша команда не смогла закрепить успех, уступив на своей площадке — 0:4, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В стартовом игровом отрезке «черно-белые» то шли в нападение, то оборонялись. За три минуты до конца первого игрового отрезка хозяева заработали удаление. Гости реализовали большинство — с передачи Данила Ганина и Александра Фигурина заброшенную шайбу на свой счет записал Артем Мурылев.

После перерыва «Белые медведи» продолжили играть в меньшинстве — на последнем рубеже защитник Всеволод Путинцев получил двойной малый штраф за игру высокоподнятой клюшкой. Команде удалось выстоять и не пропустить. Но несколькими минутами позже с передачи Павла Леука наши ворота поразил Илья Рейнгард, увеличив отрыв в счете.

В дебюте третьего периода «медведи» пропустили в третий раз. На этот раз забросил Данила Ганин. Затем «черно-белые» получили возможность сократить отрыв в счете. Но игра «5 на 3» не принесла команде результата. Гости же сумели вновь «зажечь» красный свет за воротами челябинцев — отличился Денис Малов.

Спустя некоторое время хозяева снова получили шанс забить в большинстве. Но эта возможность также не увенчались успехом. За пять минут до финальной сирены команда «Белые медведи» сменила голкипера — в воротах продолжил игру Вячеслав Бутеец. Матч закончился со счётом 0:4.

«Игра была наполнена хорошими моментами, которые позволяли отметиться шайбами. Но забить, увы, не получилось. Понимаем, что без поражений не бывает побед — разберём ошибки этих двух игр и будем работать дальше», — подвёл итоги матча капитан челябинской команды Алексей Долишня.

Следующие игры пройдут на Ледовой арене «Трактор» 23 и 24 сентября против «Авто» из Екатеринбурга. Начало встреч в 14:00 и в 18:00.

Автор: София Поромова.