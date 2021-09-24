Челябинский клуб «Белые медведи» потерпел повторное поражение от соседей из Екатеринбурга

Встреча с «Авто» закончилась со счётом 1:4

Сегодня, 24 сентября, челябинская «молодёжка» провела повторную встречу с соперником из Екатеринбурга. После вчерашнего разгрома от «Авто» (1:5), «Белые медведи» не смогли взять реванш — матч закончился вновь не в пользу хозяев — 1:4, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Меньше, чем за минуту с начала стартового игрового отрезка гости открыли счёт — с передачи Егора Куимова и Виктора Неучева шайбу забил Владислав Пшеничников. После этого «Белые медведи» на какое-то время закрепились в зоне соперника. Но, обстреливая ворота Владимира Сартакова, забить им так и не удалось. Чего не скажешь об екатеринбуржцах. На экваторе периода, после очередной контратаки, с передачи Владислава Пшеничникова увеличил отрыв в счете Данил Охов. На последней минуте «черно-белые» получили большинство, реализовать которое также не удалось — 0:2.

После перерыва подопечные Константина Панова активней стали играть в нападении. И это принесло результат. За шесть минут до конца второй двадцатиминутки с передачи Дмитрия Кандакова реализовал большинство защитник Александр Филатов — 1:2.

В третьем периоде игроки в бело-красной форме то и дело оказывались в штрафном боксе, давая возможность хозяевам отыграться. Но ни одно большинство челябинской команде реализовать не удалось. «Авто», несмотря на удаления, продолжали идти в атаку. Так, за пять минут до сирены, в результате сольной проходки, шайбу забросил Владислав Пшеничников.

Тренерский штаб «медведей» принял решение взять 30-секундный перерыв — игра продолжилась в формате «6 на 5». Вскоре в пустые ворота челябинских хоккеистов забил нападающий Данил Мыльников. Матч завершился со счётом 1:4.

Следующие игры домашней серии пройдут 27 и 28 сентября. «Белые медведи» встретятся с дебютантами этого сезона МХЛ — командой «Молот» из Перми. Начало матчей в 18:00.

Автор: София Поромова