Челябинский кикбоксёр попал в список номинантов премии «Светлое прошлое»

Награда вручается за вклад в общественные достижения.

Кикбоксёр из Челябинска Сергей Богдан попал в число лауреатов премии «Светлое прошлое». Награда вручается знаменитым южноуральцам за их вклад в различные сферы жизни: такие как экономика, производство, наука, культура, искусство и спорт. Автором и ведущим церемонии награждения, которая пройдёт 17 января 2021 года, будет другой уроженец Челябинской области — народный артист России Олег Митяев.



«Премия не называется народной, она и есть народная — любой может участвовать в нашем проекте и предложить для номинации своих собственных героев, достойных награды. Наш проект вот уже почти два десятка лет объединяет людей всех возрастов, национальностей, социальных слоёв. Мы вместе. Это главный способ преодолевать трудности и видеть за тучами чистое небо»,— отметил Олег Митяев.

Добавим, что за свою профессиональную карьеру Сергей Богдан дважды становился чемпионом мира среди профессионалов, столько же — среди любителей. Кроме того, он два раза побеждал на чемпионате Европы и Кубках мира и шесть раз завоёвывал золотые медали на чемпионатах России.

Победители «Светлого прошлого» получат статуэтку «Кентавр с цветком в груди» работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. Сама церемония пройдёт в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.