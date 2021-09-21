Челябинский кикбоксер завоевал серебряную медаль Кубка мира

Юрий Власов стал призером соревнований в разделе фулл‑контакт

В венгерском Будапеште завершился Кубок мира по кикбоксингу, в котором выступили более 3 тысяч участников из 45 стран мира. В разделе фулл-контакт серебро завоевал воспитанник челябинской спортшколы «Буревестник» Юрий Власов, сообщает региональная Федерация кикбоксинга.

Южноуральский спортсмен выступил в весовой категории до 54 кг в одном из самых жестких разделов кикбоксинга — фулл-контакте (полный контакт). Уже не в первых боях россиянин показал, что находится в отличной физической форме. Он уверенно победил своих оппонентов и вышел в финал, где встретился с соперником из Маврикия Жаном-Кристофом Робертсоном.

Поединок получился упорным, с равными шансами на успех. В нем победу присудили спортсмену из Африки за счет более активных действий в атаке.

Челябинец Юрий Власов является мастером спорта по кикбоксингу. Тренируется под руководством И. Р. Фасхутдинова и Э. Ю. Сираева.