Челябинский хоккейный тренер вошел в штаб юниорской сборной России

Наставник «Белых медведиц» Игорь Знарок вызван в юниорскую команду

«Очень рад вызову в юниорскую сборную России. Несмотря на отъезд, буду держать на контроле ситуацию и тренировочный процесс „Белых медведиц“. Девчонки без меня проведут два четырехдневных цикла начальной подготовки на земле. Вернусь к выходу команды на лед. Что касается сборной, в Сочи сыграем несколько матчей с командами регионов и белорусскими юниорами»,

— рассказал Игорь Знарок.