Главный тренер челябинского женского хоккейного клуба «Белые медведицы» Игорь Знарок вызван в национальную юниорскую команду. Сборная России хоккеистов до 17 лет начнет тренировочные занятия на базе в подмосковном Новогорске, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».
Сборы продлятся до 30 июня. Затем национальная команда поедет в Сочи, где в олимпийском центре «Сириус» продолжит тренироваться до 25 июля.
«Очень рад вызову в юниорскую сборную России. Несмотря на отъезд, буду держать на контроле ситуацию и тренировочный процесс „Белых медведиц“. Девчонки без меня проведут два четырехдневных цикла начальной подготовки на земле. Вернусь к выходу команды на лед. Что касается сборной, в Сочи сыграем несколько матчей с командами регионов и белорусскими юниорами», — рассказал Игорь Знарок.
Напомним, что клуб «Белые медведицы» возьмет курс на возвращение воспитанниц челябинского хоккея. Южноуральская команда в дебютном сезоне в ЖХЛ выполнила поставленные задачи.
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