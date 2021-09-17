Челябинский хоккейный клуб запустил продолжение благотворительного проекта «ДоброТрактор»

В прошлом году на аукционе было собрано 457 тысяч рублей

Хоккейный клуб «Трактор» совместно с фондом «Подарок ангелу» по-новому запускает успешный прошлогодний благотворительный проект «ДоброТрактор», вырученные средства с которого пойдут на помощь детям с детским церебральным параличом. Сегодня, 17 сентября, челябинский клуб объявил о старте сбора детских рисунков на хоккейную тематику, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Суть благотворительного проекта предельно простая. Всем желающим детям необходимо отправить отсканированный рисунок на хоккейную тематику по электронной почте dobrotraktor@hctraktor.org. Первые 50 иллюстраций будут нанесены на игровые свитеры хоккеистов «Трактора». Кроме того, при помощи «доброшрифта» на джерси игроков будут также нанесены фамилии и номера хоккеистов, написанные от руки детьми с церебральным параличом. В такой форме хоккеисты «Трактора» сыграют 4 октября домашний матч с «Йокеритом».

«Все рисунки будут использованы и в оформлении предматчевой программы, и в социальных сетях. Игровые джерси будут выставлены на аукцион, а все полученные средства переданы в фонд. Просим в письме с отсканированными рисунками обязательно указать фамилию, имя, отчество ребенка, его родителей или опекуна, а также контактный номер телефона», — сообщают на официальном сайте ХК «Трактор».

Проект «ДоброТрактор» получил широкий резонанс и внимание в прошлом году. На благотворительном аукционе были разыграны 34 майки хоккеистов челябинского клуба со стартовой ценой лота в 4 тысячи рублей. Организаторам удалось собрать 457 тысяч рублей, которые были переданы подопечным фонда «Подарок ангелу» для помощи детям с ДЦП. Самой дорогой на аукционе оказалась джерси шведа Понтуса Оберга, купленная за 51 тысячу рублей.

«Трактор» стал одним из первых клубов КХЛ, кто присоединился к акции поддержки детей с детским церебральным параличом. Позднее этот проект отметили на подведении итогов хоккейного сезона в Москве. Так, челябинский «Трактор» получил награду в номинации «Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день» с акцией «ДоброТрактор».