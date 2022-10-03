ХК «Трактор» выйдет на игру в форме с рисунками больных церебральным параличом детей

Челябинский клуб проведет благотворительную акцию в матче чемпионата КХЛ

Завтра, 4 октября, в Челябинске хоккеисты «Трактора» выйдут на лед в матче чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» в уникальной форме — свитера хоккеистов украсят стилизованные детские рисунки, а при помощи «Доброшрифта» на игровые джерси будут нанесены фамилии и номера хоккеистов, написанные от руки детей с церебральным параличом. Челябинский клуб в третий раз проведет ежегодную благотворительную акцию «ДоброТрактор», сообщает пресс-служба клуба.

Дата для проведения акции выбрана неслучайно — в первую среду октября отмечается Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. С помощью благотворительного фонда «Подарок ангелу», взявшему на себя работу по привлечению внимания к этой проблеме в России, проект «Доброшрифт» стал крупным социальным явлением.

Как и в прошлые годы, юные болельщики «Трактора» нарисовали рисунки, выполненные в этот раз в стилистике сказки «Алиса в стране чудес». Они попадут на уникальную игровую форму, в которой команда выйдет на лед 4 октября против магнитогорского «Металлурга».

«Социальные сети, предматчевое шоу, интерактивные зоны, промо — все будет выполнено в одной стилистике для полного погружения болельщиков в замысел. Традиционно после матча в фойе состоится аукцион игровых джерси, все собранные средства от которого пойдут в фонд „Подарок ангелу“», — сообщают в пресс-службе ХК «Трактор».

Отметим, что в фойе арены «Трактор» состоится благотворительный аукцион, на котором болельщики смогут приобрести стилизованные игровые джерси хоккеистов. Все вырученные средства будут переданы в поддержку детям с детским церебральным параличом — фонду «Подарок ангелу». В 2020 году, например, были разыграны 34 майки хоккеистов, а организаторам удалось собрать 457 тысяч рублей. В 2021 году челябинский «Трактор» сыграл в «особенных» игровых свитерах против финского «Йокерита». Сумма вырученных средств от благотворительного аукциона выросла почти в два раза — организаторам акции удалось собрать более 893 тысяч рублей.

ХК «Трактор» стал одним из первых клубов КХЛ, кто присоединился к акции поддержки детей с детским церебральным параличом. Позднее этот проект отметили на подведении итогов хоккейного сезона в Москве. Челябинский клуб получил тогда награду в номинации «Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день».