Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сформировал новый тренерский штаб

Южноуральскую команду покинули Виталий Ячменев и Симо Вехвилайнен

«Тренерский штаб команды в этом сезоне претерпит некоторые изменения. Виталий Ячменев, который присоединился к „Трактору“ по ходу прошлого регулярного чемпионата и очень помог нам в борьбе за медали, по семейным обстоятельствам пока не может приехать в Челябинск. С ним мы всегда на связи и надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону. Также не будет в штабе и тренера вратарей Симо Вехвилайнена. Он принял решение остаться в Финляндии»,

— прокомментировал гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.

«Эти специалисты два года трудились в связке и имели общий взгляд на большинство процессов. Сейчас Гелашвили больше сосредоточится на работе с „Трактором“, мы уверены, что его опыт и профессиональное отношение к делу принесут свои плоды. Отдельно хочется поблагодарить и Виталия и Симо за труд, позволивший команде добраться до наград чемпионата КХЛ»,

— отметил Иван Савин.