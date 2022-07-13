В тренерский штаб челябинского «Трактора» на сезон 2022/2023 вошли главный тренер Анвар Гатиятулин, а также его помощники Алексей Тертышный и Алексей Чикалин. Южноуральскую команду покинули ассистент главного тренера Виталий Ячменев и главный тренер голкиперов Симо Вехвилайнен, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
«Тренерский штаб команды в этом сезоне претерпит некоторые изменения. Виталий Ячменев, который присоединился к „Трактору“ по ходу прошлого регулярного чемпионата и очень помог нам в борьбе за медали, по семейным обстоятельствам пока не может приехать в Челябинск. С ним мы всегда на связи и надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону. Также не будет в штабе и тренера вратарей Симо Вехвилайнена. Он принял решение остаться в Финляндии», — прокомментировал гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.
В челябинской команде продолжит работу видеотренер Владимир Гапонов, тренер по ОФП Вадим Гудзик и наставник по развитию Олег Приданников. Старшего тренера голкиперов системы клуба Симо Вехвилайнена заменит Георгий Гелашвили, ранее отвечавший за подготовку всех голкиперов системы.
«Эти специалисты два года трудились в связке и имели общий взгляд на большинство процессов. Сейчас Гелашвили больше сосредоточится на работе с „Трактором“, мы уверены, что его опыт и профессиональное отношение к делу принесут свои плоды. Отдельно хочется поблагодарить и Виталия и Симо за труд, позволивший команде добраться до наград чемпионата КХЛ», — отметил Иван Савин.
Напомним, что Анвар Гатиятулин продлил контракт с хоккейным клубом «Трактор». Специалист будет работать в Челябинске до конца сезона‑2023/2024. Также южноуральский клуб опубликовал расписание Кубка губернатора Челябинской области, который пройдет с 24 по 27 августа. В первый игровой день «черно-белые» сыграют с географическими соседями магнитогорским «Металлургом».
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