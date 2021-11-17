Челябинский хоккейный клуб «Трактор» по буллитам вырвал победу у «Сибири»

Героем встречи стал Владимир Ткачев, сделавший две результативные передачи

Сегодня, 17 ноября, хоккеисты челябинского «Трактора» провели очередной поединок регулярного чемпионата КХЛ. На своем льду «черно-белые» в драматичной игре вырвали победу в серии послематчевых бросков у новосибирской «Сибири». Героем встречи стал форвард южноуральского клуба Владимир Ткачев, в активе которого две результативные передачи и победный буллит, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

К отчетному поединку обе команды подошли в хорошем расположении духа. Хозяева одержали три победы кряду, гости выиграли 8 матчей из 9. В нынешнем сезоне соперники уже дважды встречались друг с другом. В Челябинске сильнее были «черно-белые» (3:2), в Новосибирске хозяевам удалось взять реванш (2:0).

Хоккеисты «Трактора» после стартового вбрасывания завладели шайбой, гости не форсировали события и играли от обороны. «Черно-белые» с первых минут нагрузили ворота Харри Сятери бросками. На шестой минуте матча третье звено «Трактора» разыграло комбинацию, которую завершил Вячеслав Основин, — 1:0.

Подопечные Андрея Мартемьянова уже по традиции играли вторым номером, сделав акцент на контратаках. Забегая вперед — новосибирцы лишь изредка атаковали ворота Романа Вилл, если не касаться игры в неравных составах. Итог первой трети матча — минимальное преимущество коллектива из Челябинска.

На старте второго периода челябинцы продолжили доминировать на льду, результатом чего стала шайба в большинстве от Никиты Тертышного — 2:0. Ассистировал ему Ник Бэйлен, для которого эта передача стала 27-й в сезоне, — это позволило защитнику «Трактора» выйти на первое место в списке ассистентов чемпионата. Однако до перерыва гости усилиями Егора Миловзорова и Евгения Чесалина сумели восстановить ничейный счет — 2:2.

Заключительный отрезок прошел в равной борьбе. Ничейный счет на табло вынудил команды свести к минимуму ошибки, чтобы не дать сопернику выйти вперед. Челябинцы один раз сыграли в большинстве, но не сумели реализовать лишнего. Сирена зафиксировала на табло ничью — 2:2.

Встреча перешла в овертайм. В дополнительную пятиминутку голов заброшено не было. Исход поединка решился по буллитам. В серии послематчевых штрафных бросков точнее были «черно-белые». Точку в матче поставил Владимир Ткачев — 3:2 челябинцы побеждают по буллитам.

Следующий матч «Трактор» проведет у себя дома: 19 ноября челябинцы сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».