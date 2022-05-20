Подписчики Яндекс Плюса смогут приобретать билеты на игры «Трактора» раньше остальных

Челябинская команда и Яндекс Афиша объявили о сотрудничестве

«Партнерство клуба с компанией „Яндекс“ еще один шаг навстречу людям, для которых „Трактор“ является важным брендом. Это сотрудничество даст возможность болельщикам „Трактора“ получить доступ к сервисам компании, интегрированным в систему хоккейного клуба, а также стать частью программы лояльности и других эксклюзивных проектов»,

— рассказал генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин.

«Наше партнерство с одним из топовых хоккейных клубов России — это, на самом деле, возможность для болельщиков стать еще ближе к команде, быть первыми в рядах зрителей, чаще делить с командой радость побед, быть свидетелями легендарных голов и увидеть жизнь клуба изнутри»,

— отметил руководитель «Яндекс Афиши» Дмитрий Субботин.