Челябинский хоккейный клуб «Трактор» и «Яндекс Афиша» объявили о своем сотрудничестве. Теперь подписчики «Яндекс Плюса» смогут покупать билеты на ключевые матчи южноуральской команды раньше остальных. Приобрести их можно на сайте клуба и на «Яндекс Афише» с кешбэком — баллами «Плюса», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
«Партнерство клуба с компанией „Яндекс“ еще один шаг навстречу людям, для которых „Трактор“ является важным брендом. Это сотрудничество даст возможность болельщикам „Трактора“ получить доступ к сервисам компании, интегрированным в систему хоккейного клуба, а также стать частью программы лояльности и других эксклюзивных проектов», — рассказал генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин.
У зрителей «Кинопоиска» появится возможность смотреть видео избранных фрагментов жизни клуба. Также в планах предоставлять комфортный сервис для болельщиков «Трактора», на арене и за ее пределами, совместно с «Яндекс Go» и «Яндекс Едой».
«Наше партнерство с одним из топовых хоккейных клубов России — это, на самом деле, возможность для болельщиков стать еще ближе к команде, быть первыми в рядах зрителей, чаще делить с командой радость побед, быть свидетелями легендарных голов и увидеть жизнь клуба изнутри», — отметил руководитель «Яндекс Афиши» Дмитрий Субботин.
Напомним, что челябинский «Трактор» объявил о наборе в группу поддержки хоккейного клуба. В команду по чирлидингу Starlight могут попасть девушки старше 18 лет.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня