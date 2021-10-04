Челябинский хоккейный клуб проведет благотворительную акцию «ДоброТрактор»

В матче с «Йокеритом» наша команда выйдет в необычных игровых свитерах

Сегодня, 4 октября, хоккеисты «Трактора» в матче КХЛ выйдут на матч против финского «Йокерита» в необычных игровых свитерах — в честь ежегодной акции «ДоброТрактор» в поддержку людей с церебральным параличом. По окончании поединка в фойе арены состоится благотворительный аукцион, вырученные средства с которого будут переданы фонду «Подарок Ангелу», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Игровые свитеры челябинского «Трактора» украсили детские рисунки. Кроме того, при помощи «доброшрифта» на джерси игроков были нанесены фамилии и номера хоккеистов, написанные от руки детьми с церебральным параличом. В такой форме хоккеисты «Трактора» сыграют сегодня, 4 октября, домашний матч с «Йокеритом».

Проект «ДоброТрактор» получил широкий резонанс и внимание в прошлом году. На благотворительном аукционе были разыграны 34 майки хоккеистов челябинского клуба со стартовой ценой лота в 4 тысячи рублей. Организаторам удалось собрать 457 тысяч рублей, которые были переданы подопечным фонда «Подарок Ангелу» для помощи детям с ДЦП. Самой дорогой на аукционе оказалось джерси шведа Понтуса Оберга, купленное за 51 тысячу рублей.

«Трактор» стал одним из первых клубов КХЛ, кто присоединился к акции поддержки детей с детским церебральным параличом. Позднее этот проект отметили на подведении итогов хоккейного сезона в Москве. Так, челябинский «Трактор» получил награду в номинации «Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день» с акцией «ДоброТрактор».