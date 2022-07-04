В предстоящем сезоне чемпионата ВХЛ — 2022/2023 «Челмет» возглавит Максим Смельницкий. Также в новом сезоне ему будут помогать четыре специалиста. По сравнению с прошлым сезоном в тренерском штабе одно изменение. Команду покинул Юрий Добрышкин, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Бывший главный тренер челябинской команды Юрий Добрышкин возглавлял команду прошедшие два сезона. Весь тренерский штаб «Челмета» на сезон 2022/2023 года выглядит следующим образом: главный тренер Максим Смельницкий, ассистент главного тренера Сергей Тертышный, тренер вратарей Константин Штрахов, тренер по ОФП Кирилл Гарифуллин и тренер по развитию Вячеслав Каравдин. Все трудятся в «Челмете» не первый год.
Также клуб «Трактор» подписал двусторонние соглашения с четырнадцатью хоккеистами. Среди них один дебютант системы «Трактор». Это защитник Иван Воробьев. Хоккеист в ВХЛ выступал за питерское «Динамо», «Дизель», «Динамо», «Нефтяник», «Сарыарку», «Ладу» и «Южный Урал». В ВХЛ провел 224 матча и набрал 61 (18+43) очко.
Напомним, что в челябинском хоккейном клубе «Трактор» сохранит фарм‑клуб в ВХЛ. Однако вопрос о его базировании остается открытым.
Полный список подписавших контракты с клубом хоккеистов:
Вратарь: Вячеслав Бутеец.
Защитники: Леонид Лавриненко, Иван Воробьев, Егор Вдовин, Арман Ирицян.
Нападающие: Андрей Ерофеев, Кирилл Кошурников, Михаил Горюнов-Рольгизер, Артем Удот, Артем Шварев, Егор Степанов, Иван Стежкин, Валерий Сапожников, Кирилл Кадышев.
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