Челябинский хоккейный клуб «Челмет» с победы стартовал в чемпионате ВХЛ

В первом матче южноуральцы победили «Зауралье» — 4:1

Сегодня, 4 сентября, для челябинской команды «Челмет» начался регулярный чемпионат в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В домашнем поединке во Дворце спорта «Юность» подопечные Максима Смельницкого одержали победу над курганским «Зауралье» — 4:1, за ходом матча внимательно смотрел корреспондент ИА «Первое областное».

В стартовой двадцатиминутке преимуществом владели челябинцы. Соперники обменивались контратаками, но голкиперы Мыльников и Ярославлев были непробиваемы. За пять минут до конца первого периода курганцу все же удалось перехитрить нашего вратаря — шайбу забросил Антон Злобин, открыв счет в матче. Чуть позже челябинцы получили неплохую возможность сравнять цифры на табло — хоккеист «Зауралья» за подножку угодил на скамейку штрафников. Но реализовать это большинство «Челмету» так и не удалось. За минуту до сирены челябинские хоккеисты вышли вперед: сначала сравнил счёт Иван Стежкин, а чуть позже с передачи Максима Шабанова шайбу забросил Егор Степанов. Команды ушли на перерыв с результатом 2:1.

Второй период начался с атак заряженных соперников. Хорошая работа защитников и вратаря команды не дала гостям из Кургана сравнять счёт. На пятой минуте за блокировку малым штрафом был наказан ассистент второй шайбы Максим Шабанов. Будучи в большинстве «Зауралье» обстреливало наши ворота, но Сергей Мыльников играл надёжно. Не реализовав моменты, команды закончили вторую двадцатиминутку с таким же счётом.

С начала завершающего периода «Челмет» не только получил численное преимущество, но и реализовал его. Так, на четвёртой минуте с передачи Максима Шабанова и Александра Подкоротыва повторную шайбу забросил Егор Степанов. После увеличения счета, подопечные Максима Смельницкого начали больше нарушать — в штрафом боксе то и дело появлялись игроки в черной форме. Несмотря на это, забить в ворота Мыльникова и уменьшить отставание в счёте, сопернику так и не удалось. Что касается хозяев льда, то их стремления хватило ещё на одну реализацию момента — за полторы минуты до финальной сирены с передачи Константина Лукина поставил точку в матче Михаил Горюнов-Рольгизер. Его шайба просачилась между щитков голкипера «Зауралья» и стала итоговой в этом противостоянии. Встреча закончилась со счётом 4:1.

«Все парни молодцы, все старались. Очень хотели начать сезон с победы — выполнили тренерскую установку и все получилось. Классно сыграл наш вратарь, подтащил когда это было нужно. В общем, провели игру правильно, как от нас и требовалось»,— прокомментировал автор двух голов в ворота «Зауралья» Егор Степанов.

Следующий матч команда «Челмет» проведёт на домашнем льду уже 6 сентября в 19:00 по челябинскому времени. Соперником станет «Горняк-УГМК» из Верхней Пашмы.

София Поромова