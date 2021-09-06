Челябинский хоккейный клуб «Челмет» одержал вторую победу кряду в Высшей хоккейной лиге

«Черно-белые» на своем льду обыграли «Горняк» со счетом 3:2

Сегодня, 6 сентября, на льду Дворца спорта «Юность» состоялась встреча чемпионата Высшей хоккейной лиги между «Челметом» и «Горняком-УГМК». Для челябинцев второй матч регулярного чемпионата стал победным — противостояние с гостями из Верхней Пышмы закончился со счётом 3:2.

В первом периоде команды обменивались не только контратаками, но и штрафным временем. Так, уже на четвёртой минуте хозяева получили большинство из-за ошибки игрока соперников. Но недолго «Челмет» пользовался преимуществом — уже через 30 секунд команды стали играть в формате 4 на 4 из-за удаления Богдана Жилякова. Следующим на скамейку штрафников угодил Семён Буйван, позже — Андрей Ерофеев. Не реализовав численное преимущество, команды ушли на перерыв со счётом 0:0.

Вторую двадцатиминутку «Челмет» начал в меньшинстве. В этот момент голкипер челябинцев Никита Подскребалин был надежен. Но уже на пятой минуте матча шайба Ивана Сушинского с передачи Дениса Еркина и Андрея Гришакова поразила ворота «Челмета». На этом соперники не остановились и уже через три минуты после первого гола, забили второй, реализовав численное большинство. Автором заброшенной шайбы стал Андрей Гришаков. За 10 минут до конца периода Кирилл Кадышев с передачи Ивана Стежкина уменьшил разрыв в счёте — 1:2.

Финальный отрезок стартовал с удаления в составе «Горняка» — игра продолжилась в формате «5 на 3». Но результат от большинства появился только после выхода одного из оштрафованных игроков команды соперника. Так, на второй минуте матча с передачи Александра Подкорытова и Максима Шабанова сравнял счет Вадим Шавеко. До конца периода команды то оборонялись, то шли в контратаку, но на табло так и осталось 2:2.

По истечению основного времени был назначен овертайм. И уже на 20 секунде с его начала, благодаря передаче Егора Степанова, матч своим голом завершил Александр Подкорытов. Итоговый счёт 3:2.

Следующую встречу «Челмет» проведёт на выезде, 11 сентября. «Черно-белые» сыграют против команды «Южный Урал» из Омска.

Автор: София Поромова