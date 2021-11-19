Сегодня, 19 ноября, челябинский клуб «Челмет» одержал домашнюю победу в овертайме в матче Высшей хоккейной лиги над «Рязанью» — 4:3. Для челябинцев эта победа стала четвертой подряд, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
По объективным причинам «Челмет» смог заявить на игру только три пятерки. И судя по матчу, «Рязань» хотела переиграть челябинскую команду за счет скамейки и ротации. Но «черно-белые» сумели приспособиться к тактике соперника. Первый опасный момент у ворот гостей возник после перехвата Максима Шабанова. Форвард по левому флангу продавил соперника, но не стал бросать, поехал за ворота и отдал пас на пустую рамку Егору Степанову — 1:0. Однако гостям удалось отыграться в конце первого периода. Неаккуратная передача привела к перехвату шайбы с последующим пасом на пятак, где Виктор Пластинин подставил клюшку и сравнял счет — 1:1.
Во втором периоде преимущество гостей в движении исчезло. Но у рязанцев был прекрасный момент, чтобы выйти в лидеры. В большинстве челябинцы упустили один на один Вячеслава Сараева, но игрок не смог переиграть нашего вратаря. «Черно-белые» организовали ответную контратаку. Артем Шварев смог вывести челябинцев вперед — 2:1. А перед перерывом Максим Шабанов удвоил преимущество, запустив шайбу кистями в угол, — 3:1.
Заключительный отрезок начался с необязательной пропущенной «Челметом» шайбы. Она вызвала много споров. Судьи просматривали момент 15 минут и засчитали шайбу. Вскоре у «Рязани» получилось сравнять счет. Михаил Епишин перевел игру в дополнительное время.
В овертайме сказалось индивидуальное мастерство челябинцев. На третьей минуте Максим Шабанов оформил в матче дубль и принес команде победу — 4:3.
«Сложный матч. Очень рады, что победили. Команда сегодня полностью выполнила установку. Хорошо сыграл вратарь. Всё, что создали у ворот соперника, даже чуть-чуть больше, реализовали и добились победы. Молодцы!» — говорит главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч южноуральцы проведут во вторник, 23 ноября. «Челмет» примет «Южный Урал» Орска. Начало матча — в 13:00.
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