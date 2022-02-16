Челябинский хоккейный клуб «Челмет» гарантировал себе место в плей‑офф

Соперник южноуральцев по первому раунду определится позже

«Самое важное — это то, что мы попали в плей-офф. Благодарность команде за то, что выполнили задачу на первом этапе. У нас еще одна игра на выезде — готовимся к ней»,

— рассказывает главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.