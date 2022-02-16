Челябинский хоккейный клуб «Челмет» за матч до завершения регулярного чемпионата ВХЛ 2021/2022 гарантировал себе место в плей-офф. Подопечные Максима Смельницкого в Верхней Пышме обыграли «Горняк-УГМК» — 4:0. Победа позволила челябинцам оторваться от преследователей, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Челябинцы смогли набрать 56 очков в 51-й встрече и оторвались от ближайших преследователей на шесть очков. Соперник южноуральцев по первому раунду плей-офф определится после завершения регулярного чемпионата.
«Самое важное — это то, что мы попали в плей-офф. Благодарность команде за то, что выполнили задачу на первом этапе. У нас еще одна игра на выезде — готовимся к ней», — рассказывает главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
«Челмет» второй год подряд попадает в плей-офф Кубка Петрова и первый раз — под руководством Максима Смельницкого, который этим летом сменил на посту главного тренера Алексея Тертышного.
Напомним, что хоккеисты челябинского «Трактора» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграют с «Нефтехимиком». Игра состоится 1 марта в Челябинске.
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