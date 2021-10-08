Челябинский хоккейный клуб «Белые медведицы» заключил контракт с опытным защитником

Ряды команды пополнила Екатерина Прозорова

Ряды женской хоккейной команды из Челябинска пополнила Екатерина Прозорова, с которой руководство клуба «Белые медведицы» заключило контракт до конца сезона. Воспитанница иркутской школы хоккея на протяжении девяти сезонов выступает в Женской хоккейной лиге, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

27-летняя хоккеистка играет на позиции защитника. Причем начинала свою карьеру в хоккее с мячом, а в 17 лет сменила вид спорта, начав выступать за красноярскую «Бирюсу» в Женской хоккейной лиге. Кроме того, Екатерина Прозорова защищала цвета клубов «СКСО» (Екатеринбург), «Горный» (Санкт-Петербург), «Томирис» (Нур-Султан, Казахстан) и «Ледяные крылья» (Ярославль). В составе «Томириса» Прозорова дважды становилась серебряным призером чемпионата Казахстана.

Напомним, что в стартовавшем сезоне в Женской хоккейной лиге возрожденный в Челябинске клуб «Белые медведицы» выступает пока неудачно. Наша команда потерпела поражение во всех четырех матчах и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Ближайшие игры южноуральский клуб проведет на льду ДС «Юность» против действующего чемпиона страны — «Агидели» из Уфы.