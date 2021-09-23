Челябинский хоккейный клуб «Белые медведицы» дебютирует в Женской хоккейной лиге

Наши девушки сыграют в стартовом матче чемпионата с питерским «Динамо‑Невой»

Сегодня, 23 сентября, челябинская хоккейная команда «Белые медведицы» проведет свой первый матч в рамках регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Стартовый поединок наша команда проведет в Санкт-Петербурге против местного клуба «Динамо-Нева».

Команда из Северной столицы была создана в 2013 году и выступала под флагами хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург». В сезоне 2016/2017 и 2017/2018 петербурженки завоевывали бронзу чемпионата Женской хоккейной лиги, а в 2018/2019 — серебро.

Призером этих турниров стала нынешний голкипер челябинского клуба Милена Третяк. Опыт игры за «Динамо-Неву» также есть и у Варвары Борисковой. Нападающий «Белых медведиц» в сезоне-2019/2020 провела за петербургскую команду 23 матча, набрав 9 (4+5) очков и шесть минут штрафа.

Команда из Челябинска встречалась с «динамовцами» в сезоне-2013/2014, когда наш регион в чемпионате страны представлял коркинский «Факел». Восемь лет назад южноуральский клуб и петербурженки обменялись гостевыми победами в четырех встречах: «Динамо» — «Факел» (0:1, 1:4) и «Факел» — «Динамо» (2:3, 1:2).

Что касается встреч «Белых медведиц» с хоккеистками из Санкт-Петербурга, то до нынешнего возрождения, в сезоне-2014/2015, все четыре матча выиграла команда из Северной столицы: «Белые медведицы» — «Динамо» (0:3, 1:4), «Динамо» — «Белые медведицы» (3:0, 6:4).

Сегодня, 23 сентября, две хоккейные команды выйдут на лед в питерском СК «Юбилейный». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте ХК «Трактор» и в группе «Белых медведиц» в соцсети «ВКонтакте». Начало в 15:00 по местному времени.

Автор: София Поромова