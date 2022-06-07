Челябинский хоккеист Валерий Ничушкин сыграет в финале Кубка Стэнли

Воспитанник «Трактора» помог «Колорадо» обыграть в полуфинале «Эдмонтон»

Сегодня, 7 июня, в Национальной хоккейной лиге определился первый финалист Кубка Стэнли. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин помог своему клубу выиграть в четвертом матче у «Эдмонтона» (6:5), победить в серии (4-0) и таким образом выйти в финал, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Заокеанская карьера воспитанника «Трактора» складывается из взлетов и падений. Но в нынешнем сезоне хоккеист показывает отличную игру и хорошую результативность. В особенности в играх на выбывание. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли челябинский форвард стал одним из лидеров «Колорадо». В активе Валерия Ничушкина 9 очков (5 голов и 4 результативные передачи) в 14 матчах. И это при том, что нападающий не является игроком первого звена.

В четвертом матче серии с «Эдмонтоном» челябинский хоккеист результативными действиями не отметился, но провел на льду 19 минут и 40 секунд — больше всех форвардов «Колорадо».

Соперник «Лавин» по финалу Кубка Стэнли определится чуть позже. Им станет победитель пары финала Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (счет в серии 2-1). Любопытно, что в составе «рейнджеров» играет еще один южноуральский хоккеист, уроженец Коркино Артемий Панарин.

Напомним, что за всю историю проведения Кубка Стэнли почетный трофей завоевывали три хоккеиста Челябинской области. В 2009 году это сделал Сергей Гончар с «Питтсбург Пингвинз», в 2012 и 2014 годах — Вячеслав Войнов с «Лос-Анджелес Кингз» и в 2018 году — Евгений Кузнецов с «Вашингтон Кэпиталз».