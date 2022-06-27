Челябинский хоккеист Валерий Ничушкин помог «Колорадо» завоевать Кубок Стэнли

В шестом матче команда южноуральца выиграла у «Тампы» со счетом 2:1

Сегодня, 27 июня, завершился сезон в Национальной хоккейной лиге. В шестом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланж» в гостях выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:1 и выиграл серию 4-2. В составе победителей главный трофей НХЛ завоевал челябинский хоккеист, воспитанник «Трактора» Валерий Ничушкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этот раз южноуральцу не удалось отметиться результативными действиями. Но его вклад в успехе клуба трудно переоценить. В финальной серии против «Молний» форвард «Колорадо» обновил клубный рекорд по числу заброшенных шайб в финалах Кубка Стэнли. В активе Валерия Ничушкина таких оказалось четыре — столько же, сколько у легендарного Джо Сакика.

В шестом матче нынешней серии, которая прошла на домашнем льду «Тампы», преимущество переходило от одной к другой команде. В быстром динамичном хоккее поначалу больше преуспели «Лавины». Уже на 4-й минуте встречи лидер команды Стивен Стэмкос открыл счет. Гостям удалось ответить в дебюте второго периода — Натан Маккиннон восстановил равновесие, а 10 минут спустя Арттури Лехконен вывел «Колорадо» вперед.

В третьем периоде гости постарались предельно надежно сыграть в обороне. Но имели больше возможностей забросить еще одну шайбу. В одном из моментов из убойной позиции наносил бросок по воротам Валерий Ничушкин, однако голкипер молний Андрей Василевский был безупречен.

«Колорадо» побеждает и завоевывает Кубок Стэнли. «Лавины» спустя 21 год возвращают себе титул сильнейшего клуба НХЛ.

Валерий Ничушкин стал пятым южноуральским хоккеистом, завоевавшим Кубок Стэнли. Ранее трофей завоевывали Евгений Малкин (2009, 2016, 2017), Сергей Гончар (2009), Вячеслав Войнов (2012, 2014) и Евгений Кузнецов (2018). Однако привезти трофей в Челябинск нашему земляку не удастся. Директорат НХЛ запретил российским игрокам презентовать Кубок Стэнли у себя на родине.