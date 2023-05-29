В Минске проходит турнир с участием молодежных сборных России и Белоруссии Кубке Будущего-2023. На турнире российские игроки разделены на две команды — «Красные» и «Белые». Нападающий челябинского «Трактора» Ярослав Яппаров сделал голевую передачу в матче против команды «Белоруссии 21» — 2:3, сообщает пресс-служба ХК «Трактора»
Для участие в турнире российских хоккеистов разделили на две команды. Руслан Хажеев, Артем Проничкин, Александр Филатов (все — «Белые медведи») и Роман Канцеров («Стальные лисы») заявлены за «Россию U20 красные», а защитник Вадим Лукин («Стальные лисы») и форвард Ярослав Яппаров («Белые медведи») — за «Россию U20 белые».
В первый игровой день «Россия U20 красные» встречались со сверстниками из Белоруссии. Подопечные Олега Браташа одержали уверенную победу — 5:1. Во втором матче «Россия U20 белые» сыграла против «Белоруссии 21». Россияне обыграли соперников — 4:1. В составе гостей сыграли форвард Ярослав Яппаров и защитник Артем Проничкин, но очков не набрали.
Во второй игровой день «красные» обыграли команду «Белоруссии 21» — 3:0. Голкипер Руслан Хажеев остался в запасе, а защитник Александр Филатов провел встречу во втором звене. В другом матче «белые» уступили молодежной сборной Белоруссии — 2:3. В составе гостей голевой передачей отметился Ярослав Яппаров.
«Я считаю, что был недостаток эмоций после вчерашнего матча. Вчера был очень эмоциональный матч, и где-то надо было переступить через себя. В третьем периоде это получилось, команда оживилась, мы один гол забили, второй, но на третий не хватило уже. Послезавтра будем настраиваться на победу — у нас только один настрой может быть», — рассказал Ярослав Яппаров.
Оставшиеся игры Кубка Будущего:
29 мая
Турнир «3×3»
18:00. Россия U20 красные — Беларусь U20
19:00. Россия U20 белые — Беларусь 21
20:00. Матч за третье место
21:00. Финал
30 мая
16:00. Россия U20 красные — Россия U20 белые
21:00. Беларусь U20 — Беларусь 21
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