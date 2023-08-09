9 августа в Казани состоится прощальный матч челябинского хоккеиста Даниса Зарипова. В игре также поучаствуют звезды НХЛ. Южноуральцы смогут наблюдать за событием в прямом эфире телеканала ОТВ и на сайте 1obl.tv в 21:00.
Данис Зарипов — трехкратный чемпион мира и единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В его прощальном мачте поучаствуют: Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и другие известные хоккеисты.
Перед началом игры впервые в истории хоккейный клуб «Ак Барс» выведет из обращения номер 25, под которым играл Зарипов. Число станет недоступно для будущих игроков клуба.
Марафон хоккея на ОТВ продолжится с 10 по 14 августа. В эти дни пройдет предсезонный турнир «Кубок ТАНЕКО». В нем традиционно играют команды Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб «Трактор» впервые примет участие в турнире. Черно-белые встретятся с хозяином площадки — «Ак Барсом», а также с ярославским «Локомотивом» и астанинским «Барысом».
Матчи в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv:
10 августа в 21:00 — «Трактор» и «Ак Барс»;
11 августа в 15:00 — «Трактор» и «Барыс»;
13 августа в 14:00 — «Трактор» и «Локомотив».
План на 14 августа уточняется.
Возрастное ограничение: 12+