Челябинский хоккеист Данис Зарипов проведет прощальный матч

Игру будут транслировать на ресурсах «Первого областного»

9 августа в Казани состоится прощальный матч челябинского хоккеиста Даниса Зарипова. В игре также поучаствуют звезды НХЛ. Южноуральцы смогут наблюдать за событием в прямом эфире телеканала ОТВ и на сайте 1obl.tv в 21:00.

Данис Зарипов — трехкратный чемпион мира и единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В его прощальном мачте поучаствуют: Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и другие известные хоккеисты.

Перед началом игры впервые в истории хоккейный клуб «Ак Барс» выведет из обращения номер 25, под которым играл Зарипов. Число станет недоступно для будущих игроков клуба.

Марафон хоккея на ОТВ продолжится с 10 по 14 августа. В эти дни пройдет предсезонный турнир «Кубок ТАНЕКО». В нем традиционно играют команды Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб «Трактор» впервые примет участие в турнире. Черно-белые встретятся с хозяином площадки — «Ак Барсом», а также с ярославским «Локомотивом» и астанинским «Барысом».

Матчи в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv:

10 августа в 21:00 — «Трактор» и «Ак Барс»;

11 августа в 15:00 — «Трактор» и «Барыс»;

13 августа в 14:00 — «Трактор» и «Локомотив».

План на 14 августа уточняется.

Возрастное ограничение: 12+