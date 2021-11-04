Хоккейный клуб «Трактор» заявил о возвращении Виталия Кравцова в Челябинск

Контракт с форвардом подписан до конца сезона 2021/2022

Воспитанник челябинского «Трактора» Виталий Кравцов продолжит свои выступления в КХЛ за родной клуб. Контракт с форвардом подписан до конца сезона 2021/2022.

Клуб достиг договоренности с «Нью-Йорк Рейнджерс» об аренде хоккеиста до конца сезона. С 21-летним хоккеистом заключен односторонний контракт.

«Мы рады, что удалось договориться с „Рейнджерс“, и Виталий возвращается в „Трактор“. Безусловно, он усилит нашу линию нападения и в нынешнем сезоне принесет много пользы родной команде. Уверен, челябинские болельщики встретят его тепло», — заявил генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

Напомним, в прошлом сезоне Виталий Кравцов выступал под руководством Анвара Гатиятулина, после чего отправился за океан. Вместе с «черно-белыми» форвард дошел до первого раунда плей-офф, где в пяти матчах набрал 4 (2+2) очка. По ходу «регулярки» 2020/2021 Кравцов 49 раз вышел на лед, забросил 16 шайб и семь раз ассистировал партнерам. Виталий установил личный снайперский и бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ.

Всего в активе Виталия Кравцова 179 матчей в Лиге и 72 (39+33) очка.

Контракт новичка с «Рейнджерс» у Виталия Кравцова истекает по окончании сезона. Игроку не удалось закрепиться в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Руководство «Рейнджерс» предложило форварду сыграть в фарм-клубе «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ), однако сам хоккеист сделал выбор в пользу челябинского клуба.