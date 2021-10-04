Челябинский каратист Евгений Плахутин завоевал серебро на международном турнире

Южноуральский спортсмен стал призером Премьер-лиги в Москве

В Москве завершился престижный международный турнир по карате «Премьер-лига», по результатам которого хозяева соревнований завоевали 11 наград. Среди призеров оказался и сильнейший челябинский каратист Евгений Плахутин, в активе которого серебряная медаль в весовой категории до 61 кг, сообщает спортшкола «Мастер».

На турнире в Москве российские каратисты завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей. Достойно выступил в Премьер-лиге спортсмен из челябинской СШОР «Мастер» Евгений Плахутин. Призер чемпионатов мира и Европы уверенно преодолел предварительные поединки в плей-офф, вышел в финал соревнований в весовой категории, но уступил в решающем поединке за золото сопернику из Казахстана. Таким образом, у южноуральского спортсмена серебряная медаль.

Отметим, что Евгений Плахутин являлся одним из кандидатов на участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио, однако ему немного не хватило для того, чтобы выполнить необходимые условия отбора. Тренируется спортсмен под руководством Андрея Савченко.