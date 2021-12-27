Челябинский голкипер Никита Подскребалин подписал контракт с хоккейным клубом «Югра»

В текущем сезоне вратарь выступал за «Челмет» в ВХЛ

Голкипер челябинского хоккейного клуба «Челмет» остаток сезона проведет в «Югре». Никита Подскребалин переехал в Ханты-Мансийск в обмен на денежную компенсацию и уже сегодня, 27 декабря, сможет выйти на лед в матче против теперь уже бывшей команды, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

23-летний вратарь провел четыре сезона за «Челмет» в Высшей хоккейной лиге. За это время он сыграл 70 матчей, в которых команда одержала 24 победы. У голкипера 2,56 коэффициент надежности и 91,6% отраженных бросков. В нынешнем сезоне Никита Подскребалин сыграл 13 матчей за фарм-клуб «Трактора», отразив 90,4% бросков.

Любопытно, что сегодня, 27 декабря, в Ханты-Мансийске состоится матч между предыдущей и нынешней командой вратаря. Никита Подскребалин отправился вместе с «Челметом» в Ханты-Мансийск и готов дебютировать за новый клуб против теперь уже бывшего своего клуба. Контракт 23-летнего голкипера с «Югрой» рассчитан на 2 года.