Челябинский гандболист закрепился в составе сборной России

Евгений Дземин произвел впечатление на тренерский штаб национальной сборной

Игрок челябинского гандбольного клуба «Динамо» Евгений Дземин закрепился в главной команде страны. Он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб сборной России по итогам учебно-тренировочных сборов, прошедших в Сочи, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в штабе ГК «Динамо» (Челябинск).

Национальная сборная по гандболу проводила учебно-тренировочные сборы в Сочи, вызвав 25 игроков, представляющих клубы Российской суперлиги. Среди них оказался и гандболист челябинского «Динамо» Евгений Дземин. Руководил процессом главный тренер сборной Велимир Петкович.

«Евгений здорово провел минувший сезон, был одним из лидеров нашей команды. Поэтому мы нисколько не удивились тому, что именно его вызвали на сборы национальной сборной. Тренеры команды хорошо отзывались о нашем парне и сообщили, что рассчитывают на него в будущем», — отметил председатель Федерации гандбола Челябинской области Сергей Прокопьев.

Отметим, что гандбол в Челябинске имеет давние и большие традиции. Основанная в 1977 году команда «Полет» неоднократно становилась призером чемпионатов России, представляла регион в еврокубковых турнирах. В состав сборной страны регулярно привлекались челябинские гандболисты. Наиболее известные из них: двукратный олимпийский чемпион Валерий Гопин, олимпийский чемпион Станислав Кулинченко, чемпион мира Алексей Французов и другие.

В последний раз челябинский гандбольный клуб становился призером чемпионата страны в сезоне-1998/1999, а в начале 2000-х стал испытывать проблемы с финансированием, что отразилось на результатах команды. В то же время в Челябинской области в 1990 году был основан клуб «Сунгуль» из Снежинска. Оба клуба финансируются из областного бюджета. В последние годы на разных уровнях неоднократно шли разговоры о целесообразности объединения двух южноуральских команд. В этот раз решение вопроса имеет под собой реальные основания.

По информации ИА «Первое областное», на этой неделе будет принято решение об объединении двух команд на базе челябинского клуба «Динамо». Вероятнее всего, новая команда будет называться «Динамо-Сунгуль». Отметим также, что в июле этого года был официально открыт новый спорткомплекс «Динамо», в котором челябинские гандболисты смогут проводить домашние матчи чемпионата Российской суперлиги. В случае если произойдет объединение двух клубов, будет рассматриваться вопрос о том, чтобы обновленная команда проводила игры в Челябинске и Снежинске.