Челябинский гандболист стал генменеджером клуба «Лос‑Анджелес» в США

Ян Викторов завершил карьеру игрока и получил руководящую должность

Воспитанник челябинского гандбола Ян Викторов назначен генеральным менеджером клуба «Лос-Анджелес», в составе которого ранее становился чемпионом США. 29-летний спортсмен в этом году завершил карьеру, а теперь получил предложение стать одним из боссов американского клуба, сообщает пресс-служба Союза гандболистов России.

Ян Викторов является воспитанником двукратного олимпийского чемпиона по гандболу Валерия Гопина — титулованного спортсмена, а затем и тренера челябинского клуба «Полет». Однако на Южном Урале, как и его наставник, Ян Викторов долго не играл. Проявив себя на юниорском уровне, он несколько лет поиграл за профессиональную команду города, а в 2018 году переехал жить в Америку.

Он быстро освоился в США, став одним из лидеров команды «Лос-Анджелес» и в первом же сезоне помог клубу завоевать титул чемпиона страны. В 2023 году он повторил с ним этот успех, а параллельно начал работать тренером в местной спортивной школе, проводить мастер-классы для юных гандболистов.

И вот новый виток в карьере талантливого гандболиста. Руководство гандбольного клуба «Лос-Анджелес» высоко оценило потенциал россиянина и предложило ему ответственную должность. Теперь в задачи Яна Викторова входит формирование состава и стратегическое управление командой.