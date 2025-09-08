Челябинский футболист забил гол в матче за молодежную сборную России

Даниил Моторин отличился в матче с Саудовской Аравией

Успешно дебютировал в составе молодежной сборной России воспитанник челябинской футбольной школы «Сигнал» Даниил Моторин. 21-летний форвард стал автором забитого мяча в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Но он не помог нашей команде одержать победу, итог — 1:2 в пользу азиатской сборной, сообщает сайт РФС.

Товарищеская игра между молодежными сборными среди игроков не старше 21 года прошла в подмосковных Химках. Российская сборная хорошо начала встречу, уже на 4-й минуте открыв счет в матче. И сделал это воспитанник челябинской школы футбола Даниил Моторин. Увы, его гол оказался единственным в нашей команде. Сборная России проиграла сверстникам из Саудовской Аравии со счетом 1:2.

«Парень добился впечатляющего прогресса, он является одним из самых перспективных молодых футболистов страны. У меня нет сомнений в том, что в скором времени Моторин будет играть в российской Премьер-лиге на хорошем уровне», — считает футбольный эксперт, автор собственного телеграм-канала Сергей Ильев.

Даниил Моторин родился и вырос в Челябинске, начинал заниматься футболом в СШОР «Сигнал». Однако в 12-летнем возрасте уехал в академию «Рубина» в Казани. По ее окончании выступал за фарм-клуб главной команды Татарстана, но пробиться в основной состав не смог. С января этого года выступает в Первой лиге за «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Провел 7 матчей, стал автором результативной передачи.

Отметим, что в минувшие выходные состоялся также дебют, но уже в национальной сборной еще одного воспитанника челябинского футбола. Кирилл Глебов принял участие в товарищеском матче с Катаром. Он вышел на замену на 64-й минуте. Сборная России выиграла этот поединок со счетом 4:1.