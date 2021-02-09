Челябинский футболист вызван в сборную России до 16 лет

Кирилл Глебов примет участие в играх против национальной команды в Турции

Воспитанник челябинского футбола Кирилл Глебов вызван в сборную России. Игрок, сейчас выступающий за московский ЦСКА, заявлен за национальную команду на товарищеские матчи против Северной Македонии и Турции.



Кирилл Глебов — воспитанник юношеской спортивной школы «Сигнал». Уже на протяжении года футболист защищает цвета ЦСКА из Москвы. Челябинец играет на позиции левого нападающего. Как рассказал ИА «Первое областное» сам футболист, о вызове в сборную он узнал от тренеров.

«Когда услышал, то по началу даже не поверил, но потом были только положительные эмоции. С тренерами сборной еще не общался, и по поводу вызова ничего еще не говорили. Надеюсь, сыграю за национальную команды хорошо, буду стараться»,— прокомментировал свой вызов в сборную Кирилл Глебов.

Добавим, свои игры сборная России U-16 проведет в Турции. В расположении национальной команды Кирилл Глебов пробудет с 20 по 27 февраля. Согласно информации официального сайта академии ЦСКА, последний раз на поле в составе «армейцев» челябинец выходил 23 января против команды ФШМ. Кирилл Глебов забил один из голов, а встреча закончилась победой ЦСКА 4:0.

Напомним, в конце 2020 года в Челябинске была создана областная школа футбола. Организация появилась на базе детской СШ № 3. Предполагается, что в школе будут заниматься самые перспективные игроки со всей Челябинской области.