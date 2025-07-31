Челябинский футболист Кирилл Глебов стал героем матча ЦСКА с «Локомотивом»

Форвард армейцев сделал пас и забил победный гол в игре Кубка России

Воспитанник челябинского футбола Кирилл Глебов провел один из лучших матчей в карьере. Он стал главным героем поединка Кубка России, в котором столичный ЦСКА одержал победу над «Локомотивом». Нападающий армейского клуба сделал результативный пас, а в самой концовке встречи забил победный гол, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

19-летний футболист дебютировал за столичный ЦСКА два года назад. Но в 17 лет сложно пробиться в основной состав одного из сильнейших клубов страны. Какое-то время Кириллу Глебову понадобилось на то, чтобы заслужить место в составе команды. В сезоне-2024/2025 его уже чаще стали выпускать на поле — в 15 матчах РПЛ челябинец забил 1 гол.

В новом сезоне тренерский штаб армейского клуба все чаще ставит в «основу» Кирилла Глебова. В первых двух турах РПЛ наш земляк провел 100 минут: вышел с первых минут в поединке с ФК «Оренбург», появился во втором тайме матча с «Ахматом». Вчера, 30 июля, футболист также вышел в стартовом составе игры с «Локомотивом» в первом туре Кубка России. Игра ему удалась: на 31-й минуте Кирилл Глебов стал автором голевой передачи на Милана Гаича, а на 79‑й минуте забил гол, который в итоге стал победным — столичные армейцы в московском дерби выиграли у «Локомотива» со счетом 2:1.





Футбол. Кубок России. 1-й тур. ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 2:1.

Голы: Гайич, 31 (1:0); Батраков, 68 (1:1, пен.); Глебов, 79 (2:1).

Отметим, что Кирилл Глебов родился и вырос в Челябинске. Он из футбольной семьи, его отец работает тренером в СШОР «Сигнал». Родная сестра Кирилла — Вероника Змейкина — профессионально занимается легкой атлетикой, становилась призером чемпионатов России в беге на 200 метров. Ранее Кирилл Глебов дал обстоятельное интервью корреспонденту ИА «Первое областное», в котором рассказал о своем пути в большой футбол.

Фото: ПФК ЦСКА (Москва) и Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)