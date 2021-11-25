«Челябинский футбол имеет все шансы выйти в первый дивизион», — председатель попечительского совета ФК «Челябинск» Аркадий Шафигулин

По словам руководителя, стадион «Центральный» будет соответствовать требованиям ФНЛ‑1

В новом сезоне приятно удивили своей игрой и результатом футболисты «Челябинска». Успешно стартовав и выдав впечатляющую серию побед, команда сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. Почетный гражданин Челябинска, депутат городской Думы и председатель попечительского совета ФК «Челябинск» Аркадий Шафигулин подвел итоги первой части чемпионата и заверил, что в скором времени команда сможет выступать в лиге рангом выше, а стадион «Центральный» — соответствовать требованиям ФНЛ-1.

— Аркадий Григорьевич, позади первая часть чемпионата, которая вместила в себя много событий. С одной стороны, есть повод для гордости и радости после фантастической серии побед. С другой — команда слишком уж сбавила обороты в последних матчах.

— Я считаю, что наше второе текущее место в чемпионате — это хороший результат для челябинского футбола. Да, был очень мощный старт, команда побила российский рекорд по количеству выигранных подряд матчей. Но удержать столь высокий темп до конца не удалось. Такое бывает. В целом мы удовлетворены тем, как команда выступила в нынешнем году. Видно, что она развивается, повышается уровень мастерства игроков, тренерский штаб и руководство клуба также заслуживают лестных оценок за свою работу.

— В чем вы видите предпосылки к тому, что произошел такой качественный прогресс?

— Знаете, мы начали создавать этот клуб более 20 лет назад. Именно тогда стали активно развивать детский и массовый спорт. Вот эта плодотворная, непрекращающаяся работа и приносит желаемые результаты. В этой связи приятно вспомнить, как мы стали проводить сначала районные, а потом городские и областные состязания по футболу среди дошколят. Тогда такой пошел всплеск активности и интереса к спорту номер один в регионе! Мы и сейчас не забываем детские сады, самые «футбольные» из них обеспечили искусственными полями.

Кстати, футбол действительно самый любимый и популярный вид спорта в мире. И в России. И в Челябинске. Да-да, по количеству занимающихся футболом мы находимся на первом месте и обгоняем такие виды спорта, как хоккей, легкая атлетика и другие. Только в самом Челябинске у нас более 21 тысячи занимающихся футболом детей. Это очень высокий показатель. В каждом районе города есть своя специализированная детско-юношеская футбольная школа. Даже в таком горячо любимом нами «народном» виде спорта, как хоккей, нет такой широкой сети спортшкол. Заметьте, что у каждого юного футболиста есть еще свой фан-клуб из бабушек, дедушек, друзей и родственников. Футбольные болельщики — это, скажу я вам, серьезная сила.

— Основу футбольного клуба «Челябинск» составляют как раз местные воспитанники.

— Вот именно! Это основа любого профессионального клуба. Наши спортсмены подготовили более 40 игроков, выступающих сейчас в профессиональных лигах российского футбола. Город Челябинск занимает седьмое место в России по численности населения. И, конечно же, достоин того, чтобы футбольный клуб играл на более высоком уровне. Мы к этой цели идем. Может быть, медленно, но верно выстраиваем вертикаль подготовки игроков высокого уровня. У нас есть цель выйти в первый дивизион.

— Для этого надо занимать первое место во втором дивизионе ФНЛ. Но и этого может быть недостаточно...

— Почему? По спортивному принципу команда-победитель зоны напрямую выходит в первый дивизион ФНЛ. Но не в этом дело. У нас есть желание создать сильный и конкурентный клуб. Пока мы к играм с соперниками первого дивизиона не готовы. Не хотелось бы, чтобы получилось как с новотроицкой «Ностой». Команда повысила свой ранг, поиграла немного в лиге рангом выше, а затем вылетела обратно и сейчас еле сводит концы с концами. Мы хотим заявиться всерьез и надолго.

— Однако домашний стадион клуба, «Центральный», не соответствует требованиям первого дивизиона по ряду критериев.

— На сегодняшний день у нас две основные проблемы — это освещение и нормы безопасности. По этим критериям, да, наша арена не соответствует требованиям руководства ФНЛ. Но я не сомневаюсь, что эти недочеты мы устраним. Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова искренней благодарности главе региона Алексею Текслеру, его заместителю, нашему куратору Виктору Мамину. Они бывают на матчах, знают наши проблемы. Заверили, что окажут поддержку. Мэр города Челябинска Наталья Котова дала поручение выделить средства из бюджета на установку освещения на стадионе в 2022 году. Цена вопроса — около 50 миллионов рублей. Депутаты поддержали эту статью расходов.

Что касается соответствия требованиям безопасности, то и здесь не вижу серьезных проблем. Для того чтобы сделать необходимые работы, требуется не такая большая сумма.

— Однако вход болельщикам на северную трибуну закрыт. И для того чтобы она отвечала нормам безопасности, ее чуть ли не сносить надо и строить заново.

— Ничего сносить не нужно. И я знаю, о чем говорю, я же инженер-строитель. Сам по себе проект стадиона уникальный. Все недочеты исправимы.

Помните, как наша команда играла в Кубке России с клубом из Премьер-лиги — самарскими «Крыльями Советов»? На наш матч тогда пришло около 12 тысяч зрителей. На южной, западной и северной трибунах был аншлаг. Вот это был по-настоящему большой праздник футбола. Технический комитет РФС разрешил нам тогда проводить матчи на таких условиях, никаких препятствий не чинил.

Надо правильно и грамотно выстроить логистику на стадионе. Сделать так, как это принято на современных крупных аренах мира. Возьмите домашний стадион «Барселоны»: после окончания матча около 70 тысяч зрителей покидают арену за 7—8 минут.

— В случае выхода команды в первый дивизион клубу потребуется значительное увеличение бюджета.

— Да, это верно! К слову, глава региона четко сказал, что окажет финансовую помощь, если команда покажет хороший результат и по спортивному принципу добьется повышения в ранге. Так что все зависит от нас самих.

Лично я для себя вижу главную задачу — создать условия для игроков и тренерского штаба. Такие, чтобы они не отвлекались и думали лишь над тем, чтобы достигнуть поставленной задачи. Именно поэтому планируем из фондов строительной компании «Южуралстройсервис» ежегодно выделять 1—2 квартиры, чтобы игроки могли жить в нормальных и комфортных условиях. Многие игроки хоккейного «Ак Барса», например, живут в «клубных» квартирах, пока выступают за команду из Казани. Такую схему планируем применить и мы.

В наше современное время значение имеет каждая деталь. И важно удержать у себя тех футболистов, которые проявляют себя, приносят пользу клубу. Выделение жилья, пусть и не им лично, а клубу, частично поможет решить этот вопрос.

— Известно, что команда проводит сборы на базе отдыха вашего предприятия «Чебаркуль-Южуралстройсервис». Это тоже помощь нашему футболу?

— Конечно. Наша база располагает всеми необходимыми условиями для проведения качественных тренировок. А также я приветствую, когда игроки и тренеры просто отдыхают с семьями на природе. Физический настрой, психологический, душевный комфорт — всё это работает на результат, на нашу победу.

В 2022 году нам предстоит провести еще восемь матчей сезона-2021/2022. Надо правильно настроиться, сделать работу над ошибками и готовить себя к новым испытаниям. К тому, чтобы выйти в первый дивизион и выступать там достойно.

Челябинская область на протяжении многих лет входила в пятерку сильнейших регионов страны по отчислениям налогов в государственную казну. В одном только Ленинском районе функционируют шесть заводов федерального значения. Я считаю, что, если люди создают благо, они должны иметь возможность получать вознаграждение за свой труд. И достойны того, чтобы в их городе был сильный и хороший футбольный клуб, способный дарить им радость от побед и хороших результатов.